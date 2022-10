Vídeo: Criminosos assaltam torcedores do Flamengo em bar no Monte das Oliveiras

Manaus (AM) – Uma dupla de assaltantes foi flagrada por câmeras de segurança no momento em realizaram um arrastão na frente de um bar situado no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (12), enquanto torcedores assistiam à um jogo de futebol.

Nas imagens é possível observar que dupla de assaltantes chegou em um carro e desceu do veículo. Com uma arma nas mãos, eles apontam para as vítima causando um verdadeiro terror psicológico.

Veja o vídeo:

Os torcedores foram obrigados a entregarem aparelhos celulares e demais objetos que possuíam. Em seguida, a dupla foge no veículo que deu apoio na ação criminosa.

Até o momento a dupla permanece foragida e não foi identificada. Denúncias sobre o paradeiro deles podem ser feitas aos número 181 e 190 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

