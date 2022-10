Caso Mirian: casal envolvido na morte de jovem grávida é preso no AM

Manaus (AM) – Adrya Polyanne Aragão dos Santos, de 28 anos, e Roberto Marinho Brito, de 29 anos, foram presos ontem, segunda-feira (17), apontados como os autores da morte brutal da jovem Miriam de Souza, de 21 anos que estava grávida de quatro meses no dia do crime.

A vítima foi morta a facadas. A prisão do casal ocorreu na estrada Maués-Mirim, zona rural de Maués, durante uma ação policial deflagrada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) com o apoio da 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués (a 278 KM de Manaus).

O delegado Ricardo Cunha, titular da especializada informou que a gestação da vítima foi a motivação do assassinato.

“A Miriam e o Roberto tinha um relacionamento extra conjugal. O Roberto era casado com a Adrya Polyanna, e a Miriam acabou ficando grávida desse relacionamento. Constantemente a vítima estava sendo ameaçada. Estava sendo exigido para que ela tirasse essa criança, praticasse um aborto, porém, ela recusou. Então essa é a motivação do crime”, explicou Ricardo Cunha.

Miriam foi morta a golpes de arma branca no dia 16 de janeiro de 2020, o crime aconteceu no bairro Tancredo Neves, zona Leste da capital.

Após matar a jovem, Adrya e Roberto jogaram o corpo da vítima em um igarapé na avenida José Romão, no bairro São José, na mesma zona da cidade.

“Na ocasião do crime, o Roberto liga pra vítima, marca um encontro e ao chegar no local ela é assassinada com nove facadas pelo corpo, principalmente na região da barriga. Então a gente consegue aferir que ela foi morta por pessoas que estavam com muita raiva pelo fato de ela estar grávida. Após isso eles jogaram o corpo dela no igarapé e desde o dia do crime o casal não foi mais visto”, informou a autoridade.

Conforme o titular da DEHS, desde a data do crime as equipes estavam investigando o paradeiro dos autores do feminicídio que chocou a sociedade devido aos requintes de crueldade contra Miriam.

O casal foi localizado na estrada de Maués-Mirim, zona rural de Maués.

“Nas últimas semanas soubemos que eles estavam escondidos em Maués, constatamos a veracidade dessa informações então solicitamos o apoio da delegacia de Maués que prontamente realizou as buscas e prisão desse casal”, disse.

De acordo com a autoridade, Roberto está sendo transferido para Manaus onde irá passar pela audiência de custódia. Adrya atualmente está grávida de nove meses, portanto ela permanece custodiada em Maués, pois devido ao fim da gestação, a acusada só poderá ser encaminhada para a capital após o nascimento da criança.

O casal está à disposição da Justiça onde irão responder pelo crime de feminicídio e coautoria.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Morre segundo baleado em ataque criminoso em bar da zona Leste

Homem mata mulher durante sexo e alega ter sido zombado

Industriário morre em grave acidente de trânsito em Manaus