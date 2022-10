PF deflagra segunda fase da operação ‘Fair Play’ e apreende carros de luxos em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (21), a 2ª fase da Operação Fair Play, em desdobramento às investigações que visam reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contra a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa, praticados por grupo empresarial com atuação em Manaus e em outros três Estados do Brasil.

Estão sendo cumpridas duas ordens judiciais de busca e apreensão na capital do Amazonas, além da indisponibilidade de bens dos investigados e do sequestro de dois veículos de luxo estimados em R$ 900 mil.

Após a realização da 1ª fase da operação, no último dia 14, foi possível identificar que os líderes da organização se utilizavam de uma empresa de fachada, com o fim específico de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro.

Para tanto, os investigados contaram com a participação de indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados.

De maneira semelhante, foi descoberto que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores provenientes do esquema financeiro investigado.

A primeira fase da operação aconteceu na última sexta-feira (14). Foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 18 ordens judiciais de busca e apreensão nas cidades de Manaus, Boa Vista (RR), Belém (PA) e Natal (RN).

