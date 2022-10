Hospital João Lúcio é alvo de notícia falsa e direção esclarece

Em nota, a direção do Hospital informa que a "notícia" da falta de oxigênio no local não é verdadeira

Manaus (AM) – Imagens veiculadas na manhã deste sábado (22) mostram operários carregando cilindros de ar comprimido, na fachada do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, onde “denunciantes” afirmaram que há falta de oxigênio no órgão. A direção do Hospital informa que a notícia não é verdadeira.

A direção da unidade esclarece que o abastecimento de ar comprimido através de cilindros se fez necessário devido a revitalização que está sendo realizada no hospital. O telhado da unidade, que não passava por manutenção há 14 anos, está sendo reformado e, durante as obras, foram identificados pequenos vazamentos de ar comprimido, que estão sendo consertados. , explica em nota.

“É importante ressaltar que o abastecimento de ar comprimido em cilindros é uma medida de prevenção, tomada com objetivo de garantir que nenhum atendimento fosse prejudicado durante o conserto dos vazamentos com solda, etapa da obra que dura no máximo 1 hora”do hospital. , informou a direção.

Ar Comprimido

O ar comprimido é uma mistura de gases atmosféricos, não inflamável, não tóxica, inodora e incolor. É amplamente utilizado como fonte de energia (para movimentar máquinas e equipamentos) e dentro das unidades de saúde é utilizado na ventilação mecânica de pacientes, durante cirurgias, por exemplo.

