Números da empresa Pontual mostram que o governador Wilson Lima (União Brasil) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possuem amplas chances de vencer o segundo turno das eleições no Amazonas.

Entre Wilson e o senador Eduardo Braga (MDB), o placar é de 59,2% a 40,8% das manifestações do eleitorado da capital e do interior a favor do governador, com uma diferença de 18,4 pontos percentuais.

No tocante a disputa pelo Palácio do Planalto, os dados da Pontual apontam a supremacia de Lula no Amazonas, com 52,2% da preferência popular, contra 47,8% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Pontual ouviu eleitores em Manaus, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga e Manicoré.

“Honra ao Mérito”

Ex-presidente da Corte, o corregedor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Ari Moutinho Júnior, foi agraciado ontem com a ‘Medalha de Honra ao Mérito da Escola Judicial do TRT da 11ª Região’.

A homenagem ocorreu no encerramento da XVII Jornada Institucional dos Magistrados e II Semana Institucional dos Servidores da Justiça do Trabalho, sediada no próprio TRT-11, no Centro de Manaus.

A distinção recebida por Ari é outorgada a personalidades que se destacaram servindo à Justiça em nome da população amazonense.

Linhão vai sair

Após 30 anos, o ministro de Minas e Energia, Adolpho Sachsida, garante que as obras do linhão Manaus-Boa Vista serão executadas, graças a um acordo com os Waimiri Atroari.

Na quarta-feira (19), em Roraima, o ministro prometeu a construção de 715 km de linha de transmissão e energia em 36 meses.

Crime hediondo

Entre os membros da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, os deputados Silas Câmara (Republicanos) e Delegado Pablo (União Brasil) foram os únicos a não votar, na quinta-feira (20), a favor da proposta que transforma a pedofilia em crime hediondo.

Os que disseram “sim” à proposta foram Marcelo Ramos (PSD), Sidney Leite (PSD), José Ricardo (PT) e Alberto Neto (PL). Bosco Saraiva (SD) e Átila Lins (PSD) não compareceram à sessão.

O placar final, de 224 a 135 a favor do “não”, foi criticado pelos analistas.

Teste de integridade

A exemplo do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizará o Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas também no segundo turno das eleições deste ano.

O Teste simula uma votação normal e leva em consideração as circunstâncias que podem ocorrer durante o pleito, seguindo o mesmo rito de uma seção eleitoral comum.

O rito resulta na emissão da zerésima, documento que comprova não haver nenhum voto na urna antes da votação, e a impressão do Boletim de Urna (BU), relatório impresso após o encerramento da votação que contém a apuração dos votos armazenados no equipamento.

Código de Postura

Em mensagens pelo Whatsapp, internautas residentes na Cidade Nova I apelam ao prefeito David Almeida para que intensifique o combate a um dos maiores gargalos de Manaus: o desrespeito ao Código de Postura da cidade, um problema que perdura há décadas.

No ranking das irregularidades mais fiscalizadas pela Prefeitura, entre obras e posturas na capital, a obstrução de calçadas e logradouros públicos segue na liderança. São 597 notificações, 26 infrações, 15 embargos e 61 demolições administrativas, de janeiro a julho deste ano.

Calçadas

A obstrução de calçadas corresponde a mais de 40% de todas as fiscalizações realizadas pela Gerência de Postura (GFP) do Implurb.

Nos primeiros meses de 2022, o total do setor é de 999, de que as obstruções somam 597 ocorrências. Se comparado ao mesmo período de 2021, onde a irregularidade contabilizou 417, houve um aumento de 43% no total de ações apenas de obstruções.

“Jesus não é surdo”

Nas redes sociais, chovem elogios ao procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, que propôs a anulação da Lei Municipal 2.754, de 29 de junho de 2021.

A lei permitia mil facilidades às igrejas, como o licenciamento ambiental para suas atividades e o pagamento de multas nos cometimentos de delitos.

“As igrejas funcionam abusando de aparelhos de som em alto volume, pensando que Jesus é surdo, mas não é, não”, escreveu um internauta.

Para Alberto, “as igrejas geram poluição sonora” e por isso precisam de licenciamento.

“Choro do PT”

Apesar dos rigores do TSE, a desobediência à legislação eleitoral continua a marcar os cultos evangélicos em várias regiões do país.

No domingo (16), dentro de uma igreja da Assembleia de Deus, no município de Rio Verde, em Goiás, um grupo de jovens quebrou o protocolo religioso e cantou em coro: “Bolsonaro, você não vai perder. Eu posso ouvir o choro do PT”.

Ao jornal Estado de Minas, o pastor Adjair Vieira disse que o vídeo foi produzido nas dependências da igreja, observando, entretanto, que tudo não passou de “uma brincadeira”.

Cardeal comunista

Como nos anos de chumbo da ditadura militar de 1964, os cardeais e arcebispos que se arriscam a usar o traje vermelho são vistos como “comunistas” pelos milicianos bolsonaristas.

É o caso de Dom Odilo Scherer, cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, estigmatizado de “comunista” por causa do vermelho de sua roupa que, contudo, segue o rito litúrgico da Igreja Católica.

No Twitter Odilo desabafou: “A fé em Deus permanece depois das eleições; assim, os valores morais, a justiça, a fraternidade, a amizade, a família… vale a pena colocar tudo isso em risco no caldo da briga política?”.

Ciro sai de cena

Para o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, as eleições deste ano foram sua última incursão em campanhas eleitorais na tentativa de conquistar o Palácio do Planalto.

“Eu travei o bom combate, lutei a bota luta, defendi a causa e os tempos estão muito estranhos no mundo e no Brasil. Talvez eu esteja ficando uma pessoa meio fora da moda desses tempos estranhos que o mundo tá vivendo” disse Ciro em Fortaleza.

Certidões do Habite-se

Com uma alta de 33% na expedição de certidões de Habite-se no acumulado deste ano, a Prefeitura de Manaus chegou a 1.043 documentos expedidos na gestão do prefeito David Almeida, de janeiro de 2021 até agosto de 2022.

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o Implurb soma 473 certidões de Habite-se expedidas, contra 355 do mesmo período de 2021, uma alta de 33%.

No mês de agosto foram 61 documentos emitidos pelo Implurb, contra 62 do mesmo período de 2021. Em termos de área, as certidões emitidas na gestão David Almeida representam a regularização de 1.516.450,72 metros quadrados.

Madeira ilegal

Pesquisa divulgada por quatro instituições ambientais, revelou que mais da metade da extração madeireira não autorizada em Roraima está localizada em áreas de assentamento rural.

Os dados são da Rede Simex, integrada por Imazon, Idesam, Imaflora e ICV.

Pelo levantamento, do total de 1.258 hectares de floresta, só 760 hectares (60,5%) foram explorados de forma autorizada no Estado. A extração ilegal devastou 497 hectares (39,5%), a maioria em assentamentos.

Desinformação

Em editorial, o jornal O Globo criticou o TSE por agir de forma precipitada contra as plataformas digitais no combate às fake News nas eleições.

“A verdade é que a luta do TSE contra a desinformação se revelou ineficaz e, ao mesmo tempo, tem criado riscos inaceitáveis para a democracia. A ação no tempo analógico da Justiça Eleitoral fracassou reiteradas vezes para deter um inimigo que opera na velocidade digital”.

“Pode até ser que doravante o prazo menor para retirar conteúdos do ar ajude, mas o maior estrago da desinformação já está feito. Ao mesmo tempo, no afã de controlá-la, diversas vezes o TSE se excedeu determinando vetos e exclusões sem nenhum cabimento”, afirma o Globo.

Leia mais:

Novas pesquisas confirmam liderança de Wilson Lima nas eleições no Amazonas

Baixo nível de campanhas tira a paz do TSE

Resta dúvidas de que o esporte do Amazonas é o Jiu-jitsu?