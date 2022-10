Wilson reúne mais de 5,3 mil apoiadores da área social e reforça compromissos

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), reuniu, na noite de quarta-feira (19), mais de 5,3 mil apoiadores da área social que reforçaram o apoio à reeleição dele. O encontro contou com a participação de profissionais e representantes de organizações da área social e idosos que fazem parte de grupos da terceira idade em toda a capital.

“Eu acabei de assinar o aditivo do Idoso Ativo, o programa vai continuar. Nós tivemos entregas muito importantes, como o Idoso Empreendedor, o nosso atendimento itinerante ao idoso (Ônibus do Idoso), como o nosso laboratório de genômica lá na Funati”, disse o governador durante encontro no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus.

O governo de Wilson fortaleceu as políticas públicas para os idosos. O Centro Integrado de Proteção da Pessoa Idosa atendeu 5,7 mil idosos por meio de apoio psicossocial e assistência a idosos vítimas de violência. Para fomentar a geração de emprego e renda, a Afeam já liberou R$ 55 mil para idosos em 11 operações de crédito na linha Idoso Empreendedor, recém-criada.

“A gente vai fazer na Funati a Casa Abrigo para que as famílias possam deixar os idosos durante o dia, com atividades para que o idoso seja cada vez mais ativo, garantindo a segurança alimentar, a medicação dele na hora, para que ele desenvolva suas atividades naquele ciclo social, isso é muito importante”, disse Wilson.

A coordenadora do grupo de idosos Juventude Avançada do bairro Cidade Nova, Maria Jesuíta, 60, revelou o motivo para digitar 44 na urna no próximo dia 30 de outubro. “Ele está fazendo um bom trabalho. A gente está vendo que o trabalho dele está dando resultado e isso também favorece os idosos”, disse a coordenadora do grupo de idosos Juventude Avança do bairro Cidade Nova, Maria Jesuíta, 660.

Social

Na área social, Wilson também fortaleceu o combate à insegurança alimentar ampliando os restaurantes populares. Com o Prato Cheio, o governador ampliou de sete para 44 unidades em todo o Amazonas, sendo 26 no interior e 18 em Manaus. Para o próximo mandato, mais 41 unidades serão inauguradas e alcançarão todos os municípios do Amazonas.

“Hoje eu estou reunido com um segmento e com um grupo que me deixa muito feliz. Eu quero, mais uma vez, reassumir o compromisso com cada um de vocês porque vocês estão lá na ponta. Nunca houve uma necessidade tão grande do trabalho de vocês como nesse momento”, destacou Wilson Lima no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus.

Entre os apoiadores do governador presentes no encontro, estavam a presidente da Associação dos Pais de Crianças Cardiopatas do Estado do Amazonas Apacc, Lorien Oliveira, 23, que reforçou o voto em Wilson no próximo dia 30 de outubro. “Desde quando ele assumiu como governador a gente viu uma atenção melhor com as nossas crianças. Agora, tem uma lei que prioriza as crianças cardiopatas na fila do SUS. E com isso a gente precisa dele mais uma vez no governo para continuar ajudando essas crianças que precisam dessa atenção”, disse.

Os encontros contaram com a presença de vários deputados como Joana Darc, Alessandra Campelo, Mário César Filho, entre outros.

*Com informações da assessoria

