Marcado para morrer, homem é executado na frente do filho de 1 ano em Manaus

Manaus (AM) – Marcado para morrer, Luiz Felipe Viana da Silva, de 20 anos, foi executado a tiros, na noite desta quarta-feira (26), na frente do filho de 1 ano. O crime ocorreu na rua Cinco, na Comunidade Novo Milênio, no bairro Lagoa Azul, zona Norte da capital.

Segundo informações da polícia, o homem estava caminhando na rua junto com o filho de 1 ano quando dois suspeitos, em uma motocicleta de placa e modelo não identificados, o abordaram e efetuaram diversos tiros contra ele. Luiz não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os criminosos fugiram sem serem identificados.

Ainda conforme as informações, a vítima morava na comunidade Fazendinha, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Porém, ele estava no local pois havia ido passar uns dias na casa de um familiar.

Testemunhas, que não quiseram se identificar, ainda informaram que o pai e a mãe de Luiz já foram executados, além disso ele estava marcado para morrer. Devido às características do crime, a polícia não descarta a motivação por acerto de contas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, porém, apenas constatou a morte. De acordo com a equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), Luiz foi atingido com tiros pelo corpo e cabeça.

O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

