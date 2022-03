Vídeo mostra mãe carregando filho que foi morto por três crianças no Pará

Marabá (PA)- Comoção geral. Um vídeo que circula as redes sociais mostra a comoção de uma mãe que carrega o filho morto.

A criança de 5 anos foi morta por três menores de idade nesta quarta-feira (16), na zona rural de Marabá, no Pará. O corpo de Júlio Henrique de Miranda foi encontrado na manhã desta quinta (17), às margens de uma represa.

Os três meninos de 12, 11 e 9 anos que teriam praticado o ato chegaram no início desta tarde à 21ª Seccional de Polícia Civil. Eles contaram detalhes e a motivação da morte da criança de apenas 5 anos.

Os policiais se direcionaram até o endereço do menor de 11 anos, que confessou o ato e acabou denunciando mais dois parceiros dele, dois irmãos, sendo um de 12 e outro de 9.

Veja o vídeo emocionante:

De acordo com o superintendente de Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, as duas crianças de 9 e 11 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, seriam entregues ao Conselho Tutelar para as providências cabíveis. Enquanto o que vai fazer 13 anos será submetido a uma medida socioeducativa.

Por ter sido encontrado nu, a Polícia Civil solicitou o exame sexológico forense no CPC “Renato Chaves”, para que um médico aponte ou não o abuso sexual.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Crianças matam menino de 5 anos no Pará

Corpo é encontrado em igarapé após forte chuva em Manaus

Jovem é encontrado morto em ramal