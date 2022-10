Manaus FC anuncia lateral Lucas Carvalho para a temporada de 2023

Elenco do Gavião do Norte agora conta com 15 atletas para 2023

Manaus (AM) – O Manaus FC anunciou, nesta sexta-feira (28), a contratação do lateral-direito Lucas Carvalho da Silva, de 26 anos, para a temporada de 2023. O atleta estava no Novo Hamburgo-RS, por onde chegou às oitavas de final da Copa da Federação Gaúcha de Futebol (Copa FGF), e já atuou por Ypiranga-RS, São Luiz-RS, Caxias-RS, Figueirense-SC, Cruzeiro-RS, Tupi-MG e Sampaio Corrêa-RJ.

“Fico feliz em estar indo para o Manaus. Quando recebi a proposta não pensei duas vezes, principalmente, por já estar há uns cinco anos no Sul. Para mim, vai ser uma honra vestir a camisa de um clube que vem construindo sua história, sei da minha responsabilidade em honrá-la. O calendário vai ser cheio, então o maior objetivo vai ser chegar bem em todas elas e lutar para ser campeão também. O trabalho vai começar a partir de janeiro e vamos tentar ao máximo trabalhar bastante para conseguirmos alcançar as metas do clube”, comentou Lucas.

Natural do Rio de Janeiro, Lucas passou pela base do Fluminense, mas seu primeiro time profissional foi o FC ŠTK Šamorín, da Eslováquia. De volta ao Brasil, em 2015, disputou a segunda divisão do Campeonato Carioca pelo Sampaio Corrêa-RJ. Em 2019, foi novamente para o futebol internacional, dessa vez defender o SC Sagamihara, do Japão.

O lateral fez seu primeiro Campeonato Gaúcho pelo Cruzeiro-RS, em 2018, e defendeu o São Luiz-RS em outras três edições (2020, 2021 e 2022). Já no Brasileiro, jogou a Série B com o Figueirense-SC (2020), a Série C com o Tupi-MG (2017), e a Série D com o Caxias-RS (2021) e Ypiranga-RS (2022). Essa é a primeira passagem do jogador no Norte do país.

Parceria com o comandante

O jogador falou também sobre chegar ao Gavião já conhecendo o treinador Paulo Henrique Marques. Os dois trabalharam juntos recentemente pelo Novo Hamburgo-RS e pelo São Luiz-RS.

“O Paulo é um cara que eu admiro muito, não só em campo pelo trabalho, mas como pessoa também. A minha adaptação acaba sendo mais rápida nos clubes que eu tenho passado e onde ele está também. Nós já trabalhamos há um tempinho juntos, então como eu já conheço o trabalho dele, fica mais fácil de assimilar e acredito que isso seja um fator bom”, destacou.

