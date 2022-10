Palmeiras precisa de uma vitória simples para ser campeão na próxima rodada

Nesta edição, também pode se tornar o primeiro ano em que um clube termina as 38 rodadas da competição com apenas duas derrotas

O Palmeiras ainda não é o campeão brasileiro de 2022. Mas isso é uma questão de tempo e de uma vitória simples na próxima rodada, diante do Fortaleza, na quarta-feira (2), no Allianz Parque, com o apoio da sua torcida.

Isso porque o Internacional venceu o Ceará, após ter saído perdendo no Beira-Rio, e adiou a festa alviverde de casa.

O Verdão havia vencido de virada o Athletico-PR, com dois gols de Endrick, e secava os gaúchos e o Corinthians, nesta 34ª rodada. Apenas o os alvinegros não ganharam, e, pior, foram derrotados pelo Fluminense, na Neo Química Arena.

Se os comandados de Abel Ferreira vencerem o duelo diante dos cearenses e repetirem 1960, como o jogo decisivo no Pacaembu, chegarão ao seu terceiro Campeonato Brasileiro nas últimas sete temporadas. Com isso, a diferença do Alviverde para o 2º colocado aumenta sobre o Santos (8).

Ainda que tenha o título em mãos, no dia 2 de novembro, o time do português ainda batalhará para ser o único invicto, neste formato, como visitante. Afinal, são 17 jogos, com 10 vitórias e 7 empates.

Nesta edição, também pode se tornar o primeiro ano em que um clube termina as 38 rodadas da competição com apenas duas derrotas. O Alviverde treinado por Felipão, em 2018, tem essa marca atualmente com São Paulo (2006) e Flamengo (2019), todos com quatro reveses na campanha, como recordistas.

Os demais confrontos serão diante de Cuiabá (F), América-MG (C) e Internacional, no Beira-Rio, para encerrar oficialmente sua participação no torneio.

