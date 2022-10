Após resultado das eleições, deputados do AM articulam relação com Lula e Wilson Lima

Os parlamentares eleitos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e a bancada do estado na Câmara Federal precisarão articular e formar relações com os chefes do executivo estadual e nacional

Manaus (AM) – Diante do resultado das eleições, com a reeleição de Wilson Lima (União Brasil) e vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os parlamentares eleitos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e a bancada do estado na Câmara Federal precisarão articular e formar relações com os chefes do executivo estadual e nacional.

Os brasileiros foram às urnas, neste domingo (30), e escolheram os representantes do governo estadual e da presidência. No Amazonas, Wilson Lima foi reeleito com 56,65% dos votos válidos, e Lula conquistou seu terceiro mandato na Presidência da República com 50,9%.

Ao Em Tempo, o deputado federal Sidney Leite (PSD) afirmou que percebe um grande desafio para o presidente eleito, seja na economia, na retomada de desenvolvimento econômico e geração de emprego.

“Precisamos correr para que o auxílio, a renda mínima de R$ 600, seja mantido e continue a partir de próximo janeiro. Estaremos sempre à disposição do presidente Lula, do vice Alckmin para contribuir e somar para o desenvolvimento da região, mas prioritariamente para o desenvolvimento do nosso estado para os investimentos de infraestrutura”, disse o parlamentar.

Entre os principais pontos que precisam ser trabalhados no Amazonas, no próximo mandato de Lula, Sidney Leite destaca uma resolução no problema de comunicação, principalmente de internet e telefonia móvel.

Também enfatizou a necessidade de infraestrutura em postos, aeródromos e garantia de desenvolvimento nacional, assim como o fortalecimento do modelo Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Entendo que esse é um momento de união, desmontar os palanques e trabalhar. Eu tenho esse compromisso que é a forma que eu tenho de agradecer o povo do meu estado que confiou a mim este mandato de deputado federal”, afirmou.

O deputado também informou que estará à disposição do Governo Wilson Lima, ainda que como oposição.

“Como um bom democrata, reconheço o resultado das urnas e torço para que o governador Wilson Lima cumpra com aquilo que prometeu durante a campanha. Me coloco à disposição. Para aquilo que puder contribuir e somar com o estado”, salientou.

Aliada de Wilson Lima, a deputada Joana Darc (União Brasil) afirmou que compreende a reeleição do governador como uma vitória importante, pois considera a gestão positiva.

“É um governador que tem abraçado várias das nossas causas e tem feito pelo Amazonas o que muitos tiveram a oportunidade de fazer em centenas de anos, mas não fizeram. É um governador aguerrido, forte e comprometido com o nosso povo. É por isso que sempre estive ao lado dele”, disse.

A deputada também desejou sorte para o Brasil com o novo governo Lula e ao Amazonas. “E que ambos os gestores possam cumprir com responsabilidade, a sua missão de servir ao povo”, finalizou.

O deputado eleito George Lins (União Brasil) informou ao Em Tempo que será integrante da base aliada do governador Wilson Lima na Aleam, assim como apresentará apoio às ações do governo para o desenvolvimento e progresso do estado.

“Especialmente no interior, onde ainda há uma grande carência e onde o povo mais precisa das mãos estendidas do poder público para melhorar a qualidade de vida de todos”, destacou.

Apoiador declarado do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado George Lins afirmou ao Em Tempo que espera uma boa gestão do próximo mandato do governo Lula, tanto em âmbito nacional quanto regional.

“Passadas as eleições de domingo, e como defensor da democracia e da soberania do povo brasileiro, que escolheu o candidato Luiz Inácio Lula da Silva como presidente para os próximos 4 anos, espero que ele trabalhe pelo Amazonas e pela Zona Franca de Manaus, para que o nosso estado continue se desenvolvendo e oferecendo melhores condições de vida aos amazonenses”, declarou.

Após o resultado do segundo turno das eleições, o deputado eleito Amom Mandel (Cidadania) pediu, em nota, respeito à escolha dos representantes pela população e disse que fiscalizará os políticos eleitos.

“O Amazonas e o Brasil exerceram seus votos. Agora é hora de fiscalizar o trabalho e os compromissos assumidos por cada político eleito nesse país. A democracia e a vontade popular merecem ser respeitadas. Desejo sucesso ao Brasil e, nesse momento, união e pacificação”, destacou Amom Mandel.

Leia mais:

URGENTE: Lula é eleito presidente do Brasil derrotando Jair Bolsonaro

URGENTE: Wilson Lima é reeleito governador do Amazonas com mais de 1 milhão de votos

Parlamentares do AM destacam a atuação do TSE sobre suposta falta de inserção de propagadas