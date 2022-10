URGENTE: Wilson Lima é reeleito governador do Amazonas com mais de 1 milhão de votos

As pesquisas de intenção de voto já registravam liderança de Wilson Lima desde o início do segundo turno. Ainda há urnas sendo apuradas, mas matematicamente governador já está reeleito

Manaus (AM) – O governador reeleito Wilson Lima (União Brasil) venceu o segundo turno das eleições, neste domingo (30), para o Governo do Amazonas, com mais de 1 milhão de votos válidos. O seu adversário, Eduardo Braga (MDB) obteve aproximadamente de 760 mil votos. As urnas apuradas já marcam 95%.

Mais de 2,6 milhões de amazonenses aptos a votar, conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), foram às urnas neste domingo para escolher o chefe do executivo estadual. O governador Wilson Lima (União Brasil) superou Eduardo Braga e conseguiu garantir sua reeleição.

As pesquisas de intenção de voto já registravam a liderança de Wilson Lima desde o início do segundo turno das eleições.

A última pesquisa Ipec, divulgada neste sábado (29), mostrou que Lima apresentou 54% das dos votos válidos, enquanto Eduardo Braga, cerca de 46%, uma diferença de oito pontos percentuais. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Wilson Lima liderou as pesquisas durante todo o segundo turno, que foi praticamente estável. Em comparação com o primeiro levantamento do Ipec, divulgado no dia 19 de outubro, houve uma pequena oscilação negativa de 2 pontos percentuais de Wilson Lima, que havia contabilizado 56% dos votos válidos na primeira pesquisa.

Já Braga subiu dois pontos percentuais, visto que obteve 44% dos votos válidos no primeiro levantamento divulgado pelo Ipec no segundo turno.

Em sua Zona Eleitoral, localizada na Escola Estadual Sant’Ana, que fica na avenida André Araújo, 2398, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, Wilson Lima pediu a população para que comparecesse às urnas para votar.

“Hoje é um dia importante no qual as pessoas estão saindo de suas casas para exercerem o direito do voto e aqui eu faço um apelo para que as pessoas façam isso. Neste segundo turno, assim como no primeiro, fizemos uma campanha limpa e propositiva mostrando o que a gente conseguiu fazer mesmo diante de tantas dificuldades e também apresentando o que vamos fazer nos próximos quatro anos”, afirmou Wilson Lima.

O governador reeleito Wilson Lima convocou uma coletiva de imprensa, neste domingo, prevista para acontecer às 18h30, na Avenida do Turismo, 2666, bairro Tarumã, Zona Oeste da cidade. Além de Lima, também estarão presentes apoiadores do governador.

