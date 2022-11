Em Jutaí, interior do Amazonas, operação da SSP prende homem com objetos furtados de residência

Manaus (AM) – Policiais militares do 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prenderam um homem com objetos furtados, no município de Jutaí (distante a 751 quilômetros de Manaus), na segunda-feira (31). A ocorrência foi registrada durante o cumprimento da operação Fronteira Mais Segura/Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

De acordo com o relatório da ocorrência, por volta das 9h30, as equipes estavam em patrulhamento pelo município quando receberam uma denúncia de que indivíduos estariam consumindo entorpecentes em via pública. No local indicado pela denúncia, os policiais avistaram um suspeito com as características descritas e realizaram a abordagem ao homem.

Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele um cordão com uma medalha, um anel e um celular. O infrator foi encaminhado à delegacia do município, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.

Questionado pelos policiais sobre a origem dos objetos, o suspeito confessou que estes teriam sido adquiridos após um furto a uma residência.

Fronteira Mais Segura/Hórus

Dentro das prioridades de combate ao crime organizado, crimes violentos e corrupção, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) fortaleceu a atuação integrada com outros órgãos de Segurança Pública para impedir a entrada de drogas, cigarros, armas e munições pelas fronteiras do país, por meio da operação Fronteira Mais Segura/Hórus.

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública do Amazonas e atua nas fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, localizada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

Leia Mais:

Segurança pública: Wilson vai implantar “Ribeirinho Seguro” e realizar novos concursos

”Estamos corrigindo um déficit histórico de 40 anos”, ressalta Wilson sobre investimento na Segurança Pública

Wilson Lima destaca investimento em segurança pública no AM