Segurança pública: Wilson vai implantar “Ribeirinho Seguro” e realizar novos concursos

Inovações tecnológicas e políticas para áreas de fronteira também compõem Plano de Governo do segundo mandato

Manaus (AM) – Governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima dará continuidade ao trabalho de fortalecimento da segurança pública do estado, em seu segundo mandato.

Entre as ações do novo Plano de Governo estão a realização de novo concurso para a Polícia Militar e a implantação do projeto “Ribeirinho Seguro”, para ampliar patrulhamento fluvial.

Com efetivo maior e investimentos em estrutura, o Ribeirinho Seguro vai proporcionar mais segurança para a população que habita ou passa por cidades do interior do estado.

Além de convocar os aprovados nos concursos que Wilson realiza na área de segurança pública, para mais de 2.500 vagas, ele vai realizar um novo certame para a Polícia Militar em 2023. Antes do atual concurso que está em andamento, havia dez anos que não era realizada nenhuma seleção para a corporação.

Nas políticas de recursos humanos das instituições, além das novas vagas em certames, Wilson dará continuidade às promoções dos agentes de segurança pública; e aumentará a oferta de cursos presenciais e híbridos no interior do estado, reforçando os ciclos de ingresso, formação, capacitação e valorização profissional.

Para ampliar o combate aos crimes cibernéticos, Wilson vai investir em novas tecnologias; e capacitar servidores em telemática, investigação financeira e inteligência.

Ainda por meio de ações norteadas pela inovação tecnológica, Wilson vai aumentar a eficiência e celeridade no combate à criminalidade com equipamentos com tecnologia embarcada, sistemas inteligentes de análise, fiscalização e monitoramento.

Para o segundo mandato, Wilson também vai fortalecer as ações integradas preventivas e fiscalizatórias de segurança pública que são atribuições do Estado, nas fronteiras, divisas e áreas de interesse.

