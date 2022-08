Wilson Lima destaca investimento em segurança pública no AM

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) e candidato à reeleição disse, nesta segunda-feira (22), que tem concertado o déficit histórico em Segurança Pública do Amazonas. Em entrevista à radio local, Wilson Lima também destacou investimentos em outras áreas como recursos humanos, tecnologia e infraestrutura.

O governo de Wilson ampliou o orçamento anual para a área de segurança, que saiu de R$ 1,8 bilhão no governo anterior para R$ 2,5 bilhões, um aumento de 30%. É também mais que o dobro (130%) do orçamento de 10 anos atrás (R$ 1,1 bilhão em 2012).

“A gente está trabalhando nos últimos três anos para corrigir um déficit histórico de 40 anos e a gente não consegue fazer do dia para noite. Na segurança pública você tem que trabalhar com três pilares recursos humanos, tecnologia e equipamentos e infraestrutura”, disse o governador.

Na valorização do servidor, Wilson Lima promoveu 7.628 policiais militares e 827 bombeiros militares. Na Polícia Civil, 45 delegados foram promovidos. Todos receberam reajustes salariais. Além disso, desde de abril deste ano, mais de 2 mil policiais militares com pós-graduação, mestrado e doutorado passaram a receber gratificação pelo curso. Também houve aumento no valor das gratificações de hora extra.

Além desses investimentos voltados aos servidores, Wilson está realizando concurso público para a segurança pública, com 2,5 mil vagas e também prevê, em seu plano de governo, a realização de outro concurso para a Polícia Militar, com grande déficit de pessoal. Antes do atual concurso, havia dez anos sem qualquer certame para a corporação.

A gestão Wilson implantou o Paredão, um sistema que conta com 500 câmeras de videomonitoramento espalhadas por Manaus, que são fundamentais no combate ao crome. Além de investir na renovação e ampliação da frota de viaturas, motos e lanchas blindadas, Wilson está investindo na renovação de armamento e equipamentos. Já foram entregues mais de 7 mil armas mais modernas (pistolas de 9 mm que substituem armas PT40) e 700 novos radiocomunicadores, que não eram renovados há uma década.



Para combater o tráfico, Wilson instalou a base Arpão e intensificou as operações de combate ao crime organizado, como a Operação Hórus, em parceria com o governo federal.



Os investimentos de Wilson resultaram, em três anos e meio, na apreensão de mais de 60 toneladas de drogas, um recorde histórico. Alguns índices de violência no Estado começaram a cair como os crimes contra o patrimônio, como roubos, incluindo de veículos. Em 2018, os roubos na capital foram 44.910 e, em 2021, baixaram para 37.651 casos. Neste ano, a queda no registro de roubos foi de 11% no primeiro semestre em relação a igual período do ano passado. Estupro, que é um crime hediondo, também registrou queda no período.

