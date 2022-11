Vizinho mata três crianças esfaqueadas por se incomodar com barulho

Belo Horizonte (BH) – Um crime brutal culminou na morte de três crianças com 6,9 e 11 anos e de um homem, que era pai de uma delas e padrasto das outras duas. As vítimas foram assassinadas a facadas pelo vizinho, de 25 anos, no bairro Vila Olga, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último domingo (30). O homem alegou que estava incomodado com o barulho das crianças.

O crime ocorreu durante a madrugada. A princípio a Polícia Militar tinha divulgado que o homem teria matado o filho e dois enteados, já que o suspeito simulou que o pai e padrasto das crianças teria se matado. No entanto, após apurações, a polícia viu sangue na escada da residência e encontrou o suspeito com sangue nas mãos. O suspeito é primo da vítima mais velha.

Ele deu várias versões contraditórias sobre o sangue, até confessar o crime e dizer que o barulho que as crianças faziam estavam o incomodando muito e por isso ele cometeu o homicídio. O assassino morava em uma casa que fica em cima do imóvel das vítimas.

O suspeito entregou as armas utilizadas no crime, facas de cozinha. Ele disse que invadiu a residência durante a madrugada e cometeu o crime. O homem já tem passagens por violência doméstica. Ele foi preso e as facas utilizadas no crime foram apreendidas.

Mãe passou mal

A mãe das crianças saiu para trabalhar por volta de 22h, quando chegou em casa pela manhã encontrou uma cena de terror. Os filhos de 6 e 9 anos, a filha de 11 anos e o companheiro, de 39 anos, estavam assassinados. A mulher se sentiu mal e precisou ser socorrida ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

*Com informações de O Tempo

