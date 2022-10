Morre mulher que foi esfaqueada e teve corpo queimado em incêndio causado pelo ex no AM

Manaus (AM) – Rosilane da Cunha dos Santos, de 29 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 8h, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus. Ela teve 65% do corpo queimado em um incêndio causado pelo ex-companheiro Ualas dos Santos, de 37 anos, e também foi esfaqueada pelo autor.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o crime ocorreu por volta das 2h40 do dia 26 de setembro deste ano, quando Ualas invadiu a casa de Rosilane, de quem já estava separado há um mês, e esfaqueou a vítima, além de provocar um incêndio na residência dela. Tudo ocorreu na frente do filho da mulher, de apenas nove anos de idade.

O delegado Valdinei Silva informou que o suspeito tentou degolar a mulher com uma faca, mas a criança acordou com o calor e tentou impedir o delito. Nesse momento, o filho dela pediu para que ele parasse e mordeu sua mão. O infrator deixou a faca cair, mas ao pegá-la do chão, desferiu três golpes no menino, que, por medo, fingiu-se de morto por alguns instantes. Em seguida, a criança pulou pela janela e pediu ajuda de sua tia, que mora nas proximidades.

“Infelizmente, hoje acordamos com a notícia da morte da Rosilane, que era uma mulher trabalhadora e cheia de vida. Ela deixa a família e um filho de apenas nove anos. Queremos pedir justiça das autoridades para que esse homem continue preso e pague pelo crime que cometeu. Isso não pode ficar impune”, relatou uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar.

O corpo de Rosilane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exame de necrópsia, antes de ser liberado aos familiares. O caso é investigado pela PC-AM.

