Homem é executado com mais de 10 tiros no Compensa, Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado apenas como Stanley, de 29 anos, foi executado com mais de 10 tiros, na tarde deste sábado (29). O crime ocorreu no beco Prosperidade, no bairro Compensa 2, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares, Stanley estava no rip rap quando foi surpreendido por dois homens não identificados, que chegaram no local a pé. A dupla sacou as armas e efetuaram diversos tiros contra o homem. Após a ação criminosa eles fugiram do local.

Uma guarnição policial esteve presente onde isolou a área em que o corpo ficou jogado, os agentes acionaram os órgãos competentes para realizar os procedimentos de investigação.

Homem foi morto no rip rap do Compensa Foto: Divulgação

A Perícia Criminal constatou que Stanley foi executado com 12 disparos entre o peito e o pescoço. Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Devido às características do crime a polícia não descarta que a motivação da execução esteja relacionada a acerto de contas pelo tráfico de drogas na região. Porém, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

