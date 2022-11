Idoso é preso por estuprar menina de 10 anos em Manaus

Além do estupro, o idoso ainda fazia chantagem afirmando que se ela contasse, publicaria as fotos íntimas na Internet

Manaus (AM) – Durante ação policial da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Waldelirio da Silva Torres, de 66 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (4), acusado por estupro de vulnerável contra a própria vizinha, uma menina de 10 anos na época dos fatos.

O crime ocorreu em 2015 no bairro de Jorge Teixeira, De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, o homem se aproveitava da vulnerabilidade social da criança e oferecia balas ou pequenas quantias em dinheiro para que ela mantivesse relações com ele. Além disso, ele também negou a fazer uma foto íntima da vítima e ameaçou a postar nas redes sociais.

Joyce ainda contou que os estupros aconteciam dentro do carro de Walderlirio e ainda na residência dele, quando os familiares não estavam. Ainda de acordo com a delegada, a mãe da menina descobriu após a filha começar a chegar em casa com dinheiro e presentes.

A criança foi estuprada repetidas vezes, além disso, o homem ainda fez fotos dela e faziam chantagens com as imagens para continuar ter relações sexuais com a vítima.

“Ele foi investigado por estupro de vulnerável, pela exploração sexual comercial e também por pornografia infantil. Ele se utilizava de estar sozinho com a criança para fotografá-la em poses sensuais, poses de ato sexual, para depois chantagear aquela criança, ameaçando expor a mesma no Facebook para que ela cedesse novamente”, explicou, Joyce.

O idoso foi condenado a mais de 14 anos, 9 meses, e 15 dias de prisão, por estupro de vulnerável, favorecimento a prostituição e divulgação de pornografia infantil. Agora ele está à disposição da Justiça.

