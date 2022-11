Segundo suspeito de matar delegado do AM é preso no Maranhão

Manaus (AM) – O segundo suspeito de participar da morte do delegado Aldeney Goes, Mikael Souza, foi preso no Maranhão na manhã desta quinta-feira (4). De acordo com informações preliminares, ele se entregou aos policiais na cidade de Barra do Corda.

Mikael estava em um posto de gasolina na saída da cidade, às margens da BR 226, quando foi capturado pelos policiais.

Anteriormente, o suspeito tinha recebido abrigo do casal Célio Barbosa Carvalho, conhecido como “Espoca”, e Kelri Neves Machado, que foram presos em Tocantins, na quarta-feira (2), no Setor Universitário em Araguaína, no Tocantins.

Mandado

Mikael de Souza já tinha um mandando de prisão em aberto expedido pela Justiça do Pará. O primeiro a ser preso foi Deyvide José Santos, conhecido como “Jereba no dia 30 de outubro.

Após ser questionado por um investigador de polícia sobre qual era a participação dele no crime, Deyvide admitiu que atirou no delegado.

Dias depois, o suspeito afirmou em depoimento que atirou em Aldeney porque ele reagiu. Jereba e Mikael de Souza observaram a chegada do delegado e queriam roubar o cordão de ouro que ele estava usando.

O delegado Aldeney Goes foi assassinado no último dia 28 de outubro, em Belém do Pará. Ele passava férias na capital paraense.

