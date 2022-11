Atem lança promoção com prêmios que vão de TVs a vales-combustível

Manaus (AM) – Já pensou em assistir ao campeonato mundial de futebol com uma TV nova? A Distribuidora Atem pensou nisso e lança, nesta segunda-feira (7), a promoção “AkiTem Torcida Premiada”, na qual o consumidor poderá concorrer a TVs e vales-combustível de 20 e 40 litros.

Para participar, é importante ler atentamente o regulamento disponível no endereço atem.com.br/akitemtorcidapremiada e abastecer a partir de R$ 50 nos postos participantes da promoção. As TVs serão pagas por meio de cartão virtual, no valor de R$ 2 mil cada; e os vales-combustível podem ser pagos em gasolina, álcool e diesel.

O superintendente Comercial da Atem, Alexandre Ferreira, ressalta que o objetivo é incentivar a torcida brasileira em um dos eventos mais importantes para o país, que é o campeonato mundial de futebol, no Qatar. “A Atem sabe da importância do futebol para o brasileiro e ao lançar esta promoção espera incentivar o torcedor e também contribuir para que o país leve o hexacampeonato”, explica o superintendente.

A Atem tem apoiado diversas ações ligadas ao esporte, como os patrocínios do Manaus Futebol Clube, do piloto Adão Lemos, no Rally dos Sertões, e da Maratona de Manaus, entre outros eventos. “Esporte traz sempre valores como superação, persistência e paixão dos atletas e torcedores. Isto conversa com os valores da Atem de superação e de ir sempre além”, ressalta a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira.

A promoção “AkiTem Torcida Premiada” vai até o dia 21 de dezembro deste ano e é válida para os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Acesse o site da Atem e saiba quais são os postos participantes da promoção AkiTem Torcida Premiada. Foto: Divulgação

Saiba como participar

Dirija-se a um posto da Atem participante da promoção (a lista você confere aqui atem.com.br/akitemtorcidapremiada); Abasteça a partir de R$ 50 e solicite o cupom fiscal para participar da promoção; Baixe o app Posh Cash nas lojas de aplicativos e faça seu cadastro; No Posh Cash você escaneia o QR-Code constante no cupom fiscal; Ao escanear o QR-Code, o app informa em alguns minutos se você foi contemplado com um dos prêmios da promoção; Para resgatar o prêmio, há duas formas, dependendo do prêmio:

a) Se você ganhar o prêmio instantâneo de vales-combustível, você irá receber um cartão virtual no aplicativo Posh Cash em até 3 dias úteis; será solicitado o envio de um documento oficial, o qual passará por uma análise.

b) Se você ganhar a televisão, equivalente ao valor de R$ 2 mil, será enviado um cartão virtual para o e-mail que você cadastrou, em até 10 dias úteis.

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

Leia mais:

Atem, nas ruas e nos rios, crescendo junto com Manaus

Programa Previna, da Atem, busca segurança e bem-estar dos colaboradores

Atem chega aos 22 anos pronta para novas conquistas e desafios