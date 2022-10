Atem, nas ruas e nos rios, crescendo junto com Manaus

Fundado há 22 anos, o Grupo Atem guarda o orgulho de ter em suas raízes o DNA Amazônico e de contribuir para o desenvolvimento não só da cidade de Manaus, que completa 353 anos neste dia 24, mas também do Amazonas.

Os números falam mais alto: além da distribuidora, que hoje está presente em 14 estados do Brasil, com mais de 300 postos franqueados e 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, o grupo Atem é composto também pelas transportadoras Navemazônia e Rodoamazônia, que atuam no transporte fluvial e por estradas, respectivamente. Tem ainda o estaleiro DMN, que fabrica as embarcações utilizadas pelas empresas; e a Amazônia Energia, que atua na área de trading, nacionalizando o combustível que é distribuído em toda a região amazônica.

A cada expansão de seus negócios, a Atem vem contribuindo cada vez mais para o crescimento do Estado. O grupo está dando um passo relevante ao comprar a tradicional Refinaria de Manaus (Reman), criando assim uma nova empresa agora especializada no refino de petróleo, a Ream Participações. O processo de compra da Reman já foi aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e segue em tramitação com a Petrobras.

Com a Ream Participações, tem-se novas oportunidades de empregos que se somam aos mais de 2 mil que a Atem tem contribuído pelo menos nos últimos seis anos. Com suas empresas, o Grupo figura sempre entre os maiores contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado. A Amazônia Energia, que importa e exporta produtos combustíveis derivados de petróleo, tem ocupado, nos últimos 5 anos, os três primeiros lugares em arrecadação, sendo este ano o segundo maior arrecadador do Estado.

“A Atem é uma empresa preocupada com o meio ambiente, com a valorização do capital humano na Amazônia, que está entre as maiores do Brasil a partir de investimentos na região, em infraestrutura, em desenvolvimento” , ressalta o presidente do Grupo Atem, Naidson de Oliveira Atem.

“Estamos constantemente preocupados em investir em novas tecnologias e ferramentas para aprimorar os serviços, e não poupamos esforços para conseguir atender os clientes das regiões mais remotas, graças a uma estrutura fluvial e terrestre que permite ter agilidade nos processos”.

Atem nas ruas e nos rios

Mesmo nos lugares de mais difícil acesso, a Atem desenvolve estratégias para estar presente. A empresa, que iniciou suas atividades com um posto flutuante no rio Negro, hoje conta com 52 pontões, como são chamados os postos fluviais de combustíveis que já fazem parte do cenário urbano de Manaus e do interior do Estado com grande importância para a economia e para o turismo. Ao todo, são 9 em Manaus e 43 no interior.

“Temos feito um trabalho muito forte de colocar pontões em localidades onde não há nenhum operador. Os donos da Atem, que têm sua origem no interior do Estado, sabem o quanto é difícil para uma comunidade ficar sem combustível” , explica o superintendente Comercial da Atem, Alexandre Ferreira. Ele conta que a empresa tem o cuidado de pesquisar quais comunidades precisam de pontão e desenvolvem operadores que queiram empreender no local.

Segundo Ferreira, eles incentivam pessoas da própria comunidade para desenvolverem as habilidades necessárias para empreender como proprietário de pontão.

“O ideal é que a pessoa seja da região e que queira investir na operação. Nós entramos junto com esta pessoa, incentivamos e oferecemos as melhores condições para que ela prospere porque é toda uma comunidade que será beneficiada” , afirma Alexandre Ferreira.

Em algumas localidades, os pontões são mais movimentados do que as ruas das cidades. Eles contribuem com o sustento de muitas famílias, levando energia para as comunidades, e também com o lazer e o turismo na região, abastecendo todo tipo de embarcação que leva turistas para conhecer a Amazônia.

