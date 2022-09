Programa Previna, da Atem, busca segurança e bem-estar dos colaboradores

Manaus (AM) – Um programa exclusivo para treinar colaboradores e garantir proteção e bem-estar em um ambiente saudável. Estes são alguns dos objetivos do Previna, criado pela Distribuidora Atem e voltado para todos os colaboradores de suas bases operacionais.

De 2018, quando foi criado, até hoje são mais de 200 colaboradores que já passaram por algum tipo de treinamento do Previna. Só este ano, há um calendário de atividades que vai até o mês de dezembro, envolvendo as bases de Manaus, Porto Velho, Vilhena, Miritituba, Santarém, Belém, Sinop, Cuiabá, Campo Grande, São Luís, Porto Nacional, Paulínia e Araucária, além das novas filiais Senador Canedo, Itajaí, Maringá, Cascavel e Rio Grande.

O objetivo do programa, como o nome diz, é o da prevenção nas áreas operacionais da Atem.

O coordenador do Previna, Jander Araújo, durante treinamento do programa Previna. Foto: Caio Di Biasi

“O programa é voltado para o aspecto comportamental do colaborador e consiste em fortalecer as rotinas e ferramentas de segurança para garantir a segurança do trabalho, melhorando a eficiência dos processos e a qualidade das instalações, buscando a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos em nossas bases”, explica o coordenador do Previna, Jander Araújo.

Araújo ressalta que o grande desafio do Previna é manter a operação minimizando os riscos para empresa e trabalhadores. “Nosso foco é manter esta operação sem contaminar, sem agredir o meio ambiente e com proteção total aos colaboradores. Segurança do trabalho, para nós, é vida, em todos os sentidos”, afirma.

Para que o programa tenha ainda mais sucesso, a diretora de Operações, Suprimentos e Logística, Eline Lima, destaca que é importante o engajamento de todos os colaboradores na conscientização sobre o seu papel em torno da segurança do trabalho.

“Para a Atem é fundamental garantir a vida, de maneira global. Nosso desafio é fazer com que nosso colaborador trabalhe, todos os dias, em um ambiente saudável, com qualidade, que saiba lidar com as ocorrências e que tenha consciência de seu papel para manter este ambiente sempre seguro”, ressalta Eline.

Além do Previna, há ainda outros treinamentos específicos para os operadores de todas as unidades da Atem, que são obrigatórios e atualizados anualmente.

Treinamentos sistemáticos

Antonio Elson Gurgel atua há nove anos na base da Distribuidora Atem como supervisor de operações, na Vila Buriti, Zona Sul de Manaus. Ele é um dos colaboradores que já participou de vários treinamentos oferecidos pelo Previna.

“Minha rotina envolve a transferência de tanque para tanque, descarga de navio para o tanque e neste processo temos de estar cem por cento checando e monitorando”, conta Gurgel, dizendo que a palavra-chave neste trabalho é segurança. Para ele, os treinamentos do Previna são fundamentais para que ele se sinta mais seguro no dia a dia da empresa.

“De duas palavras que estão na nossa rotina, três envolvem segurança”, brinca o supervisor para mostrar o quanto os treinamentos voltados para segurança são importantes.

Turma da base de Porto Velho também já passou pelo treinamento do Previna. Foto: Caio Di Biasi

Sobre a Atem

O Grupo Atem é composto por diversas empresas no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem Distribuidora de Petróleo, fundada há 22 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo, a Distribuidora, mais de 300 postos franqueados, 8 bases de distribuição ativa, uma base em construção e milhares de clientes ativos, movimentando um total de mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano.

*Com informações da assessoria

