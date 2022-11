Homem morre após ter faca cravada no peito durante bebedeira em Manaus

O crime aconteceu na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova

Manaus (AM) – Um homem, identificado como Gleibison Serrão Duarte, de 24 anos, morreu, neste sábado (5), após ser esfaqueado no peito. O crime aconteceu na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem foi visto por moradores com uma faca cravada no peito, enquanto pedia socorro, próximo à escola municipal João Queiroz. Ele ainda tirou a arma branca do corpo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

Segundo o delegado Fábio Silva, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava bebendo com a esposa, e uma outra pessoa, que ainda não foi identificada.

Gleibison foi esfaqueado por essa terceira pessoa. Até o momento, não há informações sobre a causa do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Operário morre após ter cabeça atingida por barras de ferro em Manaus

Cantor foi morto a tiros e teve corpo jogado no rio, afirma a polícia

Empresário foi morto a mando da esposa e do enteado em Manaus