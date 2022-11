Presos de Pauini são transferidos para presídio do Acre

Manaus (AM) – Os detentos Maycon Italo, de 33 anos, e Ronieres Santos, 29, foram transferidos da carceragem da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Pauini para uma unidade prisional, em Rio Branco (AC), na última sexta-feira (5).

Conforme o escrivão André Chaparro, gestor da 63ª DIP, os homens foram presos em flagrante, em Pauini, em julho de 2021, por equipes da PC-AM e da PMAM, pelo crime de tráfico de drogas.

“Durante a prisão, foi constatado que eles tinham mandados em aberto, da justiça do Acre, pelo crime de organização criminosa. Eles haviam fugido do estado vizinho para praticar crimes em Pauini”, destacou a autoridade policial.

Decisão judicial

Maycon e Ronieres foram transferidos após decisão judicial da Justiça do Acre. Eles cumprirão as penas pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas em um presídio do estado acreano.

