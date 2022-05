Detentos fogem de presídio durante transferência de unidade em Manaus

Manaus (AM) – Cinco detentos identificados como Velcimar Ribeiro Neves, Walcicley de Souza Fernandes, Luan Martins Mafra, André Souza da Silva e Cleiton Figueiredo da Silva fugiram de uma Unidade Prisional em Manaus, na tarde desta quinta-feira (19), durante uma transferência administrativa do IPAT para o CDPM, ambos localizados no quilômetro 8, da BR-174. Na ação, um detento identificado como Luiz Fernando Nogueira da Silva ficou ferido.

Informações preliminares de uma testemunha que não quis se identificar, relata que durante o tumulto, dois detentos foram mortos. Entretanto, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), não mencionou nada a respeito dos óbitos.

De acordo com informações repassadas pelo delegado adjunto do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Vagner, em Boletim de Ocorrência (BO), registrado por um a gente do Seap, foi informado que durante a transferência dos presos entre as unidades prisionais, houve um tumulto dentro do ônibus em que estavam os detentos.

Na ocasião cinco presos conseguiram fugir pelo teto do veículo e um outro ficou ferido ao cair do muro, este foi capturado e levado até a unidade policial onde foi apresentado. Posteriormente ele foi levado de volta para a penitenciária.

Ainda conforme as informações repassadas por Rafael Vagner, equipes da Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram acionadas para realizar as buscas pelos criminosos na avenida Torquato Tapajós sentido Barreira, e na região adjacentes das Unidades Prisionais, visto que na área estão situados sítios, chácaras e comunidades onde residem famílias.

Nota da Seap

Em nota divulgada pela Seap, a secretaria informou que apenas dois detentos foram capturados e outros dois continuam foragidos. A secretaria não divulgou os nomes, bem como, não informou dados sobre os óbitos mencionados pela testemunha.

Acompanhe a nota:

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que, por questões de segurança e visando promover a estabilidade operacional das Unidades Prisionais, realizou na tarde desta quinta-feira (19), a transferência de algumas Pessoas Privadas de Liberdade (PPL’s) entre Unidades Prisionais sediadas no quilômetro 8, da BR 174, em Manaus.

Contudo, mesmo sendo tomado todos os procedimentos operacionais existentes para transferência, durante a operação, internos causaram um tumulto e quatro deles empreenderam fuga para a área de mata, porém, de imediato, a Seap em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recapturou dois internos, e os outros dois continuam sendo procurados nas adjacências das Unidades Prisionais.

A Secretaria ressalta ainda que o fato não ocorreu na parte interna de nenhuma unidade e que todos os presídios encontram-se com os trabalhamos dentro na normalidade.

A Seap reforça que determinou que sejam tomadas todas medidas para apurar o ocorrido na forma da lei, com consequente apuração de responsabilidades.

