Wilson Lima destaca que mais de 160 obras estão em andamento no Amazonas

Manaus (AM) – Infraestrutura, saúde, educação. O pacote de obras em andamento pelo Governo do Estado soma 169 projetos em fase de execução, destacou o governador Wilson Lima, que vem intensificando a vistoria aos canteiros de obras para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Em menos de quatro anos entregamos 246 obras em áreas prioritárias”, comemorou.

Em Manaus, um investimento de destaque é a conclusão dos anéis viários Leste e Sul, a construção de pontes em 16 bairros e a revitalização de 37 unidades de saúde. No interior, um exemplo é a reforma da AM-010, rodovia estadual vital para a economia do estado, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

“A gente tem muitas entregas para fazer, temos um projeto da construção de pontes, já tem algumas pontes que estão em construção. A gente tem o canteiro de obras da Manaus 2000, que começou. Nos próximos dias, a gente começa a montagem do canteiro de obras da Sharp na zona leste. Tem entregas do setor primário, temos muitas entregas que vamos fazer até o final desse ano”, enfatizou o governador, que esta semana vistoriou a obra do Anel Viário Leste.

Foto: divulgação/Secom

Wilson Lima ressaltou que as obras em todo o estado são importantes para gerar emprego, renda e movimentar a economia, além de melhorar a vida da população.

“A AM-010 é um exemplo disso. Só lá estamos gerando cerca de 8 mil empregos. Temos 11 frentes de trabalho, e a via hoje está trafegável, a gente conseguiu diminuir em pelo menos uma hora o trajeto entre Manaus e Itacoatiara. A gente está iniciando o período chuvoso, e a população não terá problema de trafegabilidade, porque temos uma equipe que vai ficar de forma permanente recuperando aqueles trechos que possam apresentar dificuldades”, acrescentou.

Anel leste

As obras já alcançam 36% de execução e geram mais de 2 mil empregos. Juntamente com o Anel Viário Sul, o Anel Leste vai desafogar o trânsito de carretas nas avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, ao dar acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias BR-174 e AM-10. As duas vias, juntas, somam 27 quilômetros de extensão.

O Anel Leste – que já tem 5 quilômetros pavimentados – inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolpho Ducke. A obra gera 2.066 empregos. Já foram aplicadas mais de 4 mil toneladas de asfalto nos trechos Reserva Ducke e Trevo Oitis. O investimento é de R$ 317 milhões.

Anel sul

O Anel Sul tem 8,7 quilômetros de extensão, dos quais já foram executados 4,1 quilômetros. Os outros 4,6 quilômetros serão entregues neste ano. Com a geração de 884 empregos, o projeto já alcança 85% de execução. O complexo liga o viaduto Lydia da Eira Corrêa, na confluência das avenidas Torquato Tapajós e do Turismo até altura do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).

*Com informações da assessoria

