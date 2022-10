Wilson Lima reafirma que seguirá priorizando investimentos no social e geração de emprego

Manaus (AM) – O governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima, concedeu entrevistas para emissoras de TV e rádio nesta segunda-feira (31) e reafirmou seu compromisso em continuar com investimentos na área social e promover ações que incentivem a geração de emprego e renda no estado. Ele agradeceu à população amazonense que, no último domingo, foi as urnas, reconhecendo o trabalho realizado pelo governo estadual nos últimos quatro anos.

No primeiro dia após o fim do segundo turno das eleições, Wilson concedeu entrevistas para as emissoras locais Rádio e TV Tiradentes, Difusora FM, TV A Crítica, Grupo Norte de Comunicação, TV Band Amazonas e para a emissora nacional CNN.

“Quero agradecer a Deus por ter nos abençoado nessa caminhada, agradecer ao povo do Amazonas que reconhece o trabalho que a gente fez, as entregas que foram importantes como o Auxílio Estadual Permanente, o Prato Cheio, as obras que a gente entregou no interior, a parceria com a Prefeitura de Manaus, com o Asfalta Manaus”, disse.

O governador relembrou que no início do seu primeiro mandato, em 2019, iniciou um projeto que estabeleceu o social e a geração de emprego e renda no estado como prioridades de sua gestão. Ele ressaltou que o Auxílio Estadual Permanente, que atualmente atende 300 mil famílias da capital e interior, será ampliado já a partir de 2023 para outras 50 mil.

Segundo Wilson Lima, no próximo mandato, serão implantadas 41 novas unidades do restaurante popular Prato Cheio, contemplando todos os 61 municípios do Amazonas. Ele reforçou que, em seu primeiro mandato, recebeu o estado com sete restaurantes populares, todos na capital, e que ampliou o número de unidades para 44, inclusive no interior.

O governador reafirmou, também, que vai continuar a defesa da Zona Franca de Manaus e, dessa forma, a preservação dos empregos de milhares de amazonenses também receberá atenção especial no seu próximo mandato. Mas também irá incentivar outras matrizes econômicas como a exploração do gás natural, em que foi o responsável pela quebra do monopólio do setor.

*Com informações da assessoria

