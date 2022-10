“O povo derrotou a velha política”, declara governador reeleito Wilson Lima durante pronunciamento

Manaus (AM) – Após vitória no segundo turno das eleições gerais de 2022 na noite deste domingo (30), o governador reeleito do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil) se reuniu com apoiadores e concedeu entrevista coletiva na casa de eventos Copacabana, na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O governador Wilson Lima venceu com mais de 1 milhão de votos válidos. O seu adversário, Eduardo Braga (MDB) obteve aproximadamente de 760 mil votos. As urnas apuradas já marcam 95%.

Durante pronunciamento aos apoiadores na noite da vitória, Wilson agradeceu a conquista à Deus, à esposa Taiana Lima aos filhos Hugo, Úrsula e Maria Antonela, aos familiares ao vice-governador Tadeu de Souza, ao prefeito de Manaus David Almeida, aos deputados eleitos e reeleitos no primeiro turno e outras alianças políticas.

“Meus amigos, essa é uma caminhada que foi e continuará sendo do trabalho e da fé. Aqui nós fizemos uma campanha limpa e propositiva. A nossa campanha não é de ataques e nem raivosa. Em nenhum momento tivemos que apelar para isso e não vamos apelar porque o que nos trouxe até aqui foi a nossa essência. Não é aquela que leva o nome de um governador ou de algum parente dele, a obra mais importante é cuidar das pessoas e é assim que a gente vai seguir. Mais uma vez o povo venceu, foi às urnas e derrotou a velha política. Nós estamos corrigindo o atraso de 40 anos no Amazonas. O povo decidiu que não quer mais a arrogância e a prepotência. O povo quer continuar o Auxílio Estadual Permanente, o Prato Cheio, a parceria com as Prefeituras, com o Passe Livre Estudantil, o Asfalta Manaus. Hoje estamos vivendo um momento histórico” , ressaltou Wilson.

Aos colegas da imprensa presentes o local, o governador reeleito destacou que considera a vitória como um reconhecimento do trabalho exercido pelo Governo do Amazonas. Além disso, também pontuou quais serão as suas principais prioridades ao reassumir o cargo.

“Vou continuar trabalhando. Amanhã cedo, inclusive, às 5h da manhã já estou acordado para seguir a rotina trabalhando pelo Governo do Estado. A gente não para, amanhã já tenho agenda marcada. Em 2018, nós formatamos um projeto a médio e longo prazo para o Estado do Amazonas e vamos dar continuidade à esse nosso projeto. Tem duas metas nossas importantes que se tornaram mais relevantes com a pandemia e indicou que estávamos no caminho certo quando tomamos essas decisões. Uma das nossas metas é trabalhar no social, temos o nosso Auxílio Estadual Permanente, qua vamos ampliar para mais 50 mil famílias, o Prato Cheio, no qual vamos abrir mais 41 restaurantes populares. Outra meta é a geração de emprego e renda. Nenhum governador reduziu tanto o imposto como nós reduzimos” , ressaltou.

Apoiador do candidato a reeleição para a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PL), Wilson Lima pontuou ainda que, apesar das ideias adversas, seguirá lutando em prol da defesa da população amazonense e que não poupará esforços para manter diálogo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu sigo aliado do presidente Jair Bolsonaro, mas eu sou eleito o governador do Estado do Amazonas e todo aquele que é eleito, é eleito pela maioria da população e pelo desejo do povo. Para defender a população do Amazonas, não tenho dificuldade em conversar com quem quer que seja. Sou um governador do diálogo e, principalmente, se tratando de defender os interesses do povo do Amazonas” , disse.

Conforme o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mais de 2,6 milhões de amazonenses aptos a votar compareceram às urnas neste domingo para escolher o chefe do executivo estadual. O governador Wilson Lima (União Brasil) superou Eduardo Braga e conseguiu garantir sua reeleição.

