Motorista de ônibus é executado ao sair de casa para o trabalho

Manaus (AM) – O motorista de ônibus identificado como Luís Pinheiro Alves, de 62 anos, foi executado a tiros, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (7). O fato ocorreu na Travessa Verão, no bairro Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de moradores, o crime aconteceu por volta das 4h, quando Luís saía de casa para ir ao trabalho. A vítima foi abordada por um motociclista que se aproximou e efetuou diversos disparos. Os moradores acordaram assustados com os tiros.

“Era muito cedo, não tinha ninguém na rua, ele sempre saía esse horário para trabalhar. O motoqueiro veio para roubar e ele reagiu. Muito triste. Deixou filhos, esposa, não tinha problema com ninguém. Se dava bem com todo mundo aqui”, explicou uma vizinha que preferiu não se identificar.

Embora populares acreditem em latrocínio (roubo seguido de morte), a polícia não descarta que o motorista tenha sido vítima de uma execução. Porém, somente através das investigações será possível apontar a motivação, assim como identificar o autor dos disparos.

De acordo com informações da perícia criminal, Luís foi assassinado com quatro tiros, dois no rosto, um na nua e um na costela. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC-AM) investiga o caso.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e a empresa em que o motorista trabalhava, Global GNZ, manifestaram pesar através de nota.

Nota Sinetram

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas – Sinetram lamenta a violência sofrida pelo motorista da empresa Global GNZ na manhã desta segunda-feira, dia 07, que resultou no falecimento do mesmo, e salienta que a fatalidade aconteceu no trajeto da sua casa até o ponto de ônibus, não estando ainda o motorista no exercício de sua função.

A empresa Global está apurando maiores informações do ocorrido e está prestando assistência à família.

Nota Global GNZ

É com imensa tristeza que a Global GNZ lamenta a morte do motorista Luiz Pinheiro Alves, na manhã desta segunda-feira (07). Luiz tinha 27 anos de empresa, com um histórico exemplar. A Global GNZ encontra-se em luto e presta a sua solidariedade a todos os familiares.

