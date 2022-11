Com tornozeleira eletrônica, corpo de homem é encontrado no Centro de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem identificado como Oziel Dias Gusmão, de 39 anos, foi encontrado com marcas de tiros, na manhã desta segunda-feira (7), no beco Casemiro, na rua Frey José dos Inocentes, no bairro Centro, zona Sul da capital.

De acordo com as informações da polícia, no domingo (6), o homem havia falado à esposa que iria sair para beber com uns amigos. Após isso, a mulher não teve mais informações sobre o marido. Ele tinha passagem pela polícia.

“Por volta das 19h a esposa da vítima falou que ouviu os disparos pois eles moravam nas proximidades. E ela também falou que ele respondia por crimes praticados no Maranhão e em Manaus respondia por roubo. Segundo ela, ele não tinha envolvimento com o tráfico, porém era usuário”, explicou o delegado Rafael Allemand, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar o crime.

Oziel Dias era natural do Maranhão. Ele foi executado com seis disparos de arma de fogo, quatro na cabeça e dois no peito, conforme os peritos do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC).

Com base nas declarações da mulher da vítima, a principal linha que a polícia deve usar na investigação é a de acerto de contas.

