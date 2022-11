Lula na COP 27: ‘será a reviravolta da política ambiental brasileira’, diz deputado Serafim

O presidente eleito vai participar da COP-27 nos dias 17 e 18 de novembro. A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil no Egito.

Manaus (AM) – A presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na Conferência das Partes sobre o Clima (COP 27), em Sharm El Sheik, no Egito, é uma reviravolta na política ambiental brasileira. A opinião é do deputado estadual do Amazonas, Serafim Corrêa, do PSB.

Mais importante e maior evento já realizado sobre o tema das mudanças climáticas, a COP 27, que iniciou no dia 6 e irá até o dia 18 deste mês, reunirá cerca de 40 mil pessoas de 196 países.

A conferência vem acontecendo desde 1995 e reúne chefes de Estado, diplomatas, pesquisadores, cientistas e intelectuais para discutir a questão climática ao redor do mundo.

“O governo brasileiro minimizou nesses últimos quatro anos esse tema e até mesmo estimulou o aquecimento global com o descontrole das queimadas na Amazônia. Agora, mudou o filme. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está convidado a participar da COP 27 e estará lá levando uma comitiva, levando um recado”, disse Serafim durante discurso na sessão plenária desta terça-feira, 8.

O líder do PSB no parlamento estadual amazonese afirmou que a presença de Lula na COP 27 é positiva, pois mostra um Brasil renovado e pautado pela democracia.

“Torcemos todos para que o mundo se entenda, supere e reverta a tendência do aquecimento global, porque senão no meio ambiente, que mundo nós estaremos deixando para os nossos filhos, netos e bisnetos? Fico na torcida para que haja o sucesso, não apenas do Brasil, mas o sucesso de todos os países do mundo, porque ou nós nos entendemos ou morreremos todos aquecidos e queimados”, concluiu Serafim.

