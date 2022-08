Escolas públicas de Manaus recebem projeto Ecoarte visando incentivo ao meio ambiente

Manaus (AM) – Visando estabelecer um relacionamento entre alunos e meio ambiente, o projeto Ecoarte será realizado para cerca de 1.200 alunos da rede pública de Manaus. A ação promete levar para dentro das escolas, entre esta terça-feira (30) e 1º de setembro, um circuito de atividades relacionadas à sustentabilidade e reciclagem, além de estimular um conceito de vida consciente, reaproveitamento ou redução dos descartes de resíduos.

A ação social é voltada para o ensino responsável sobre o meio ambiente. Foto: Divulgação

Todos esses tópicos estão inseridos no ensino sobre os “5 R’s” da sustentabilidade. O projeto tem o objetivo de mostrar como é possível colocar em prática, os conceitos de repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.

Sobre a iniciativa

Ao todo, são seis estações, formando um circuito de atividades. Na primeira, chamada ‘Recicle essa ideia’, os alunos passarão por um diagnóstico socioambiental, depois, terão uma breve introdução sobre reciclagem, ressignificação do resíduo sólido e a importância do consumo consciente.

“Através da educação, podemos formar cidadãos mais conscientes e engajados, que possam, realmente, ser agentes de transformação dentro das suas casas e comunidades. Essa é a nossa missão”, disse Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS Projetos.

A partir de itens trazidos de casa, os alunos iniciarão a segunda estação, chamada ‘Ressignificar’. Nela, os alunos serão convidados a analisar vários itens que, normalmente, são descartados no lixo e a partir deles, criar brinquedos e objetos de uso diário.

Ao término da atividade, as crianças serão encaminhadas para a próxima estação, onde vão conhecer sobre a vida terrestre e marinha e depois, poderão confeccionar esculturas de seu animal favorito ou pintar um quadro expressando o aprendizado.

Para deixar os alunos ainda mais envolvidos com as atividades, na estação 4, ‘Jogo do Clima’, os facilitadores apresentam um grande tabuleiro onde os alunos são as peças. O jogo envolve temas climáticos e os discentes são estimulados a trazerem ideias simples que podem contribuir para a contenção da mudança climática. No encerramento do circuito, é apresentada uma oficina teatral interativa com a peça “Reciclando Ideias”, onde são abordados todos os conceitos aprendidos e a dinâmica se dá com a participação dos alunos.

O projeto Ecoarte trabalha quatro dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo eles, Educação de Qualidade (4), Consumo e Produção Responsáveis (12) e Vida Terrestre (15).

O Ecoarte será realizado na escola Arthur Araújo no dia 30 de agosto, e na escola João Cristódromo nos dias 31 de agosto e 01 de setembro, sempre em dois períodos e em cinco horários diferentes para que todos os alunos possam participar. Para saber mais sobre o programa ECOARTE, acesse: www.ntics.com.br/ecoarte.

Conheça a Nutrien América Latina

A Nutrien é a maior fornecedora varejista de insumos, tecnologias e serviços para o produtor agrícola na forma de soluções integradas. A companhia tem operações de varejo na Argentina, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Brasil, Chile e Uruguai. Na América Latina, onde atua há mais de 27 anos, tem o propósito de formar uma plataforma de soluções integradas, focada no atendimento ao produtor para a produção sustentável de alimentos.

Possui uma rede de 131 unidades comerciais, entre Lojas, Agrocentros e Centros de Experiências, 5 plantas industriais, 4 misturadores, 2 armazéns e 2.200 colaboradores.

Como fornecedor de soluções integradas, a relação estabelecida com os seus clientes torna-a numa experiência única, com o objetivo de melhorar a produção e aumentar os rendimentos de forma sustentável. Apoiada em ferramentas tecnológicas pioneiras para a agricultura na região, investimentos e constante expansão, a empresa contribui para alimentar o futuro das comunidades onde atua com responsabilidade e segurança.

Sobre a NTICS Projetos

Baseada em São Paulo, Estados unidos e Alemanha, há três anos a NTICS Projetos tem aprofundado as iniciativas nos temas relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e desde 2018 direcionam esforços quanto ao alinhamento dos projetos para os ODS propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil e Estados Unidos.

O objetivo da empresa é de levar projetos inovadores e sustentáveis para 3,7 milhões de crianças e adolescentes (10% dos alunos matriculados no ensino público do Brasil) até 2025. Como parte das comemorações de 20 anos, a NTICS Projetos patrocinou o projeto Impacta ODS, que prevê a distribuição dos Almanaques dos ODS da Turma da Mônica.

Em 2022, a NTICS Projetos celebra 20 anos promovendo o desenvolvimento sustentável através de projetos e soluções inovadoras. Mais de 10 milhões de pessoas já foram alcançadas por mais de mil projetos desenvolvidos pela empresa desde a sua fundação.

Leia mais:

Esquenta da Virada Sustentável Manaus oferece programação gratuita

Minidocumentário destaca a cultura do Gambá de Maués

Inscrições para a Municipíadas seguem até 31 de agosto em Manaus