Revoltado com convocações, Neto diz que Argentina será campeã da Copa

Nesta segunda-feira (7), durante o programa, após a revelação dos 26 nomes que vão defender o Brasil na Copa, Neto detonou as convocações de Daniel Alves e Gabriel Martinelli.

“Quem é o campeão do mundo?”, questionou Neto aos demais integrantes do programa. Os ex-jogadores Souza e Velloso, participantes fixos da programação, apostaram no Brasil. Marco Bello, que era o convidado do dia de hoje, preferiu escolher a Inglaterra.