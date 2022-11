Alemanha anuncia convocados para a Copa do Mundo

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo do Catar, no chamado grupo da morte, ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica

A Alemanha divulgou nesta quinta-feira (10) os 26 nomes que vão representar o país na Copa do Mundo 2022. Tetracampeã do torneio, a lista do treinador Hansi-Flick conta com a presença de veteranos da conquista do Mundial do Brasil, incluindo o autor do gol do título no Maracanã: Mario Gotze. O grande desfalque fica por conta de Marco Reus, ausente na lista por estar lesionado.

Além das presenças garantidas dos grandes nomes de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, principais clubes do país, a lista conta com uma novidade. A presença de Niclas Fullkrüg, vice-artilheiro da Bundesliga pelo Werder Bremen, era dúvida, mas o jogador foi confirmado entre os convocados.

Além de Gotze, a equipe do técnico Hansi-Flick também conta com a presença de alguns nomes que conquistaram o último título da Mannschaft, em 2014, como Manuel Neuer e Thomas Muller.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo do Catar, no chamado grupo da morte, ao lado de Espanha, Japão e Costa Rica. A estreia é contra a seleção japonesa, no dia 23 de novembro.

Veja a lista:

– Goleiros: Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen e Kevin Trapp

– Defensores: Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Günter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck e Niklas Süle

– Meias: Julian Brandt, Leon Goretzka, Mario Götze, İlkay Gündoğan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich e Jamal Musiala

– Atacantes: Karim-David Adeyemi, Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Kai Havertz, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller e Leroy Sané.

