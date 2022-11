Padrasto mata enteada a facadas após tentativa de abuso sexual no Paraná

Paraná (PR)- Haislane Lima, de 21 anos, foi morta pelo padrasto no noroeste do Paraná. Ele teria cometido o crime após tentar abusar sexualmente da enteada e ela ter reagido.

A jovem foi esfaqueada pelo menos cinco vezes, dentro de casa, na noite desta quarta-feira (9). Uma ambulância do município, chamada pelo próprio padrasto, levou a jovem para um hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil iniciou as investigações e desconfiou do padrasto, que dava relatos conflitantes sobre o que havia acontecido. Filmagens de câmeras de segurança mostraram que ninguém mais além da jovem e do padrasto estavam na residência. Confrontado pelas evidências, o padrasto confessou o crime.

Ele disse à Polícia Civil que teria passado a mão nas nádegas da jovem, que reagiu. Eles brigaram e o padrasto então esfaqueou a enteada. Haislane era casada e mãe de uma criança de 3 anos. A morte causou comoção na cidade.

Foto: redes sociais

*Ricmais

Edição Web: Bruna Oliveira

