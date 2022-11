Homem suspeito de matar flanelinha é preso em Manaus

Manaus (AM) – Benilson Andrade de Oliveira, de 30 anos, foi preso apontado como autor da morte do flanelinha, Rafael Vieira Ferreira, de 30 anos. O crime aconteceu no dia 15 de fevereiro deste ano, nas imediações da rua Santo Antônio, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Danniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), durante as investigações, as equipes constataram que Rafael foi morto após discutir com dois funcionários de Benilson, que é dono de uma sucataria.

“O que consta do inquérito é que esse crime se originou de uma discussão, e teria ocorrido contra os funcionários do Benilson. Logramos êxito nas diligências do fato, nós conseguimos realizar a prisão do Benilson que efetuou o tiro contra o Rafael que não resistiu e foi a óbito”, colocou o delegado.

Os pais de Rafael estiveram presentes na delegacia após saberem da prisão de Benilson, à imprensa eles falaram sobre o desejo de justiça ao filho. Ricardo, pai da vítima ainda contou o que aconteceu momentos antes de o filho ser assassinado.

vítima

“A gente veio de Anamã para vender peixe em Manaus, quando a gente chegou aqui, ele não entrou em casa e ficou com um grupo. Esses seguranças do Benilson tiveram uma discussão com meu filho. Ele foi com o Benilson tomar satisfação e ele puxou a pistola e atirou no peito do meu filho”, explicou o pai da vítima emocionado.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Homem é preso por tentar matar cunhada com terçado em Manaus

Homem é preso por ajudar a matar o próprio irmão em Manaus

Mulher foi amordaçada, torturada e morta a facadas em Manaus