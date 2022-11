Ex-ministro publica vídeo de Bolsonaro chorando durante culto em Recife

Recife (PE) – O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, publicou no Instagram, nesta sexta-feira (11), um registro do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante um culto evangélico em Recife. No vídeo, Bolsonaro aparece chorando, enquanto é consolado por apoiadores.

As imagens são de 13 de outubro deste ano, entre o primeiro e segundo turno das eleições. Na ocasião, Bolsonaro estava cumprindo agenda de campanha em Recife e participou de um encontro de pastores, onde se emocionou com as palavras do líder religioso Paulo Garcia.

“Uma palavra de Deus ao seu coração agora. Ele diz: eu sei das lágrimas que tens derramado em secreto, mas agora eu quero honrá-lo em público. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de Júbilo”, afirmou Garcia. No vídeo, ainda é possível ouvir os fiéis clamarem depois que o pastor pregou a palavra. “Glória a Deus”, “Aleluia”, disseram.

*Com informações de Correio Braziliense

