Transexual é baleada com tiro na cabeça em bar no AM

Após uma confusão, um homem entrou no bar atirando para todos os lados e Sara foi atingida

Manaus (AM) – Uma transexual levou um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (27), em Manacapuru (distante a 98,8 km de Manaus). Felipe Moreira da Silva, de 28 anos, é trans e usa o nome social de Sara Hellen. Ela foi atingida após uma confusão em um bar, na Rotatória do Cirandeiro, entrada do município.

Segundo testemunhas, antes do crime fatal, um grupo brigou dentro do bar. Um dos envolvidos, um homem não identificado, foi agredido, e saiu do local fazendo ameaças.

Minutos depois, o suspeito teria voltado com uma arma de fogo disparando em direção aos frequentadores do bar, sem nenhum alvo fixo. Os clientes relatam que ouviram, pelo menos, três disparos, um deles acertou a cabeça de Sara, que não tinha nada haver com a confusão anterior e acabou morrendo.

A vítima foi levada para o Hospital de Manacapuru, mas devido às gravidades do estado de saúde, foi transferida para o Hospital João Lúcio em Manaus e segue internada.

Familiares revelam que o estado dela é grave, e que os médicos informaram que o caso clínico é irreversível, pois houve uma grande perda de sangue e massa encefálica.

O suspeito fugiu do local após o crime e dependendo de como evoluirá o estado de saúde de Sara, o criminoso pode responder por homicídio.

A delegacia do município deve investigar o crime.

