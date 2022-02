Envolvido com tráfico, jovem tem cabeça estourada a tiros no Japiim

Manaus (AM) – Mais um jovem perdeu a vida para o tráfico de drogas na capital amazonense. Erick Vanderlan Mendes dos Santos, 27 anos, teve a cabeça estourada a tiros enquanto estava sentado em uma calçada, na rua Independência, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. O crime aconteceu na noite de quarta-feira (23).

Segundo os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Erick foi abordado por um homem armado, que se aproximou e desferiu três tiros na cabeça dele.

A Delegada-geral Emília Ferraz esteve com as equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na cena do crime e confirmou que Erick tinha envolvimento com o tráfico de drogas e essa seria uma das principais motivações para a morte.

“Esse homicídio realmente se trata de uma pessoa envolvida com o narcotráfico e é o destino das pessoas de, menos de 30 anos, que se envolve com o tráfico é terminar dessa maneira”, apontou a delegada-geral.

A área em que Erick morreu é considerada perigosa por conta do domínio do tráfico de drogas e da violência que o crime acarreta.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) foi acionado para a perícia do corpo, assim como o Instituto Médico Legal (IML) para remoção.

Com a motivação do crime clara, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso para encontrar o autor da execução.

