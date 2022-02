Moradores do João Paulo vivem drama com casas alagadas durante forte chuva

Manaus (AM) – Os moradores do bairro João Paulo 2, na zona Leste de Manaus, vivem um drama quando chove intensamente na capital amazonense. As águas estão fazendo um barranco desabar aos poucos e o barro entra nas casas com a força da chuva, alagando tudo.

Nos últimos dias, Manaus vem tendo picos de chuvas intensas. E neste domingo de carnaval (27) não foi diferente e ocasionou mais um dia de dor de cabeça para os moradores da rua Herbert Coelho, conhecido como “buracão do João Paulo”. Eles tiveram que passar o dia tirando a lama de dentro das casas alagadas.

“Tirando água em pleno domingo. Se chove, não dorme porque a lama entra toda dentro de casa. Todos estão passando por essa situação, porque o barranco tá caindo e e entrando para dentro das casas”, revela a moradora Jesuila Fonseca Neta.

Prejuízos

Ela relata que mora no local desde o dia 24 de dezembro do ano passado e, desde então, toda vez que chove eles perdem o pouco que já tem e o problema traz grandes prejuízos para os moradores. Além disso, alguns deixaram as casas para não perder mais coisas.

“Toda vez que chove a gente perde tudo, o pouco que temos. E é toda vez isso, só prejuízo e a gente queria que alguém fizesse alguma coisa, pois está cada vez mais difícil. Tem várias casas que as pessoas não moram mais por causa da água”, conta o drama.

Jesuila pede para que o poder público possa olhar para o problema deles, pois pode ir muito além de casas alagadas, uma tragédia pode acontecer por conta do desabamento do barranco.

“Queremos que um órgão público viesse ver essa situação, porque pode acontecer uma situação mais grave, como o barranco desabar, porque é isso que tá trazendo toda essa lama e deixando as casas alagadas”, finaliza a moradora.

