Prefeitura de Manaus atende ocorrências durante chuva

Manaus (AM) – Para dar uma pronta-resposta à população, a Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), atendeu mais de 50 ocorrências – entre elas, as de trânsito – relacionadas à chuva. Os locais prejudicados receberam as equipes técnicas.

O superintendente da unidade Sandro Diz ressalta que sem a cooperação entre os órgãos não é possível encaminhar as demandas, e afirma que essa é a determinação do prefeito David Almeida.

“Desde o primeiro dia, o CCC busca agilizar a vida dos manauenses por meio da pronta-resposta e essa é a determinação do prefeito que busca desburocratizar os serviços municipais por meio da integração”, salienta.

A Defesa Civil de Manaus registrou um total de 24 ocorrências devido à forte chuva que atingiu a cidade nesta sexta-feira.

Durante a manhã, as equipes estiveram na rua Monte Sião, no bairro Santo Agostinho, zona Oeste, para atender uma solicitação de suspeita de desabamento parcial de uma residência.

Outro local vistoriado pela equipe foi uma casa mista na rua Benjamim, comunidade Aliança com Deus, zona Norte, com risco de desabamento.

Conforme o diretor de Operações da Defesa Civil, tenente-coronel Robson Falcão, os trabalhos são realizados em conjunto com as demais secretarias de atendimento imediato, para dar o suporte do poder municipal às famílias afetadas pelas chuvas.

“Desde os primeiros pingos de chuva, a Defesa Civil já estava alerta para as ocorrências do 199 que são vistoriadas com os demais órgãos como Seminf e Semasc. A integração entre as pastas é necessária para que o usuário tenha sua demanda solucionada o mais rápido possível”, informa.

Trânsito

Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) registrou mais de 40 ocorrências ao longo de todo o dia.

Durante a manhã, o IMMU registrou seis acidentes com danos materiais, quatro acidentes com vítimas lesionadas, três demandas com semáforos inoperantes e uma queda de árvore em cima de um veículo na rua Rio Mar, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, que prejudicou a fluidez na via.

As equipes de agentes de trânsito, montaram postos de controle operacional para evitar que os motoristas fossem prejudicados.

“Tão logo começou a chuva, orientamos aos diretores de área que montassem postos de monitoramento nos principais corredores viários, a fim de garantir que o trânsito não sofresse com os congestionamentos.

Tivemos várias ocorrências, no entanto, nossos agentes agiram com rapidez e liberaram as vias nas quais aconteceram alguns sinistros”, pontua o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Lêda.

Pela tarde, equipes de fiscalização do IMMU, registraram oito ocorrências de trânsito relevantes, dentre elas, um ônibus da linha 358 que se envolveu em um acidente no cruzamento das avenidas Jornalista Umberto Calderaro Filho com André Araújo, no Aleixo, e teve o eixo traseiro danificado.

Os agentes acionaram o guincho da empresa e retiraram o veículo da via.

Segundo Lêda, os agentes estão em prontidão caso as chuvas provoquem mais ocorrências e irão atuar para que a fluidez e a organização do trânsito sejam garantidas.

“Nossas equipes de agentes nas seis zonas da cidade estão a postos, caso haja demandas, eles serão chamados para atender a população e proporcionar trânsito seguro nas vias”, destaca.

*Com informações da assessoria

