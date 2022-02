Chuva causa estragos e deixa trânsito congestionado em Manaus

Manaus (AM) – Manaus amanheceu, nesta sexta-feira (18), com muita chuva. A Defesa Civil do município já registrou crateras, riscos de desabamentos de casas e deslizamentos de barrancos em vários pontos da cidade.

Na Cidade de Deus, zona Norte, uma cratera abriu na rua Santa Julia. Um buraco na rua Estrela Cadente, na Raiz e na rua Júlio Dantas, no Santa Etelvina. Além de risco de desabamentos de casas nos bairros Aliança com Deus, Conjunto Vila Real, na Cidade Nova, no Educandos e no Conjunto Vila Real.

Já na rua Rio Mar, próximo à rua Amapé, no Vieiralves, uma árvore tombou e atingiu um carro. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) enviou agentes para acompanhar o trânsito, que ficou interditado.

Além desse, outros pontos de Manaus ficaram com o trânsito carregado. Conforme a Defesa Civil, choveu 50, 2mm na capital amazonense nas últimas 24.

