“Incompatível com democracia”, diz STF sobre ataque a ministros

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou, nesta segunda-feira (14), uma nota de repúdio, assinada por sua presidente Rosa Weber, aos ataques contra os ministros da corte. Na ocasião, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) perseguiram e xingaram os magistrados em Nova York, nos Estados Unidos.

“O Supremo Tribunal Federal repudia os ataques sofridos por ministros da Corte, em Nova York. A democracia, fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o dissenso, mostra-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão”, diz a nota do Supremo.

Vídeos que circulam na internet mostram vários ministros do STF sendo hostilizados em situações diversas, algumas à frente de um hotel na Times Square. Entre os que foram alvos de xingamentos e ameaças estão Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso. Além deles, os manifestantes também xingaram o ex-presidente da República Michel Temer, que também participou de evento organizado pelo grupo empresarial Lide. Eles foram chamados de “ladrão, bandido e vagabundo”, entre outras coisas.

No evento, Barroso disse que “Supremo é o povo, mas o povo já se pronunciou e agora cabe respeitar” . Já Gilmar Mendes disse que “há dissonância cognitiva coletiva” com recusa ao resultado das eleições. Moraes, por sua vez, cobrou regulamentação nas redes e afirmou que há milícias digitais atuando . Entre os responsáveis por protestos contra ministros do STF estava Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista que deixou o Brasil após receber ordem de prisão da Corte e mora hoje nos Estados Unidos.

* Com informações do site O Tempo

