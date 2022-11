Dezesseis jogadores estreiam na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

Manaus (AM) – O técnico da Seleção Brasileira de futebol Adenor Leonardo Bachi, mais conhecido como Tite, divulgou no início de novembro a lista com 26 nomes convocados para ir ao Catar na tentativa de trazer o hexa para o Brasil na Copa do Mundo, competição que começa no próximo domingo, dia 21 de novembro e termina em 18 de dezembro. Entre os convocados, 16 vão disputar o Mundial pela primeira vez. O primeiro jogo do Brasil será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h (horário de Brasília).

Weverton, Alex Sandro, Alex Telles, Bremer, Éder Militão, Bruno Guimarães, Éverton Ribeiro, Fabinho, Lucas Paquetá, Pedro, Antony, Gabriel Martinelli, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinícius Júnior são os jogadores que vão para o Catar defender a seleção brasileira e, na mala, levam a ansiedade e as expectativas por estrearem em um Mundial.

Enquanto dez jogadores já são “veteranos” em Mundiais, principalmente na Copa do Mundo, o técnico Tite apostou nos “novos rostos” que estão em destaque no futebol nacional. No momento em que foi feito o anúncio dos jogadores convocados, o técnico da equipe reforçou a importância da experiência, no entanto, pontuou que, no momento, fatores como a capacidade e a concentração dos jogadores também são observados e destacados para a convocação.

Para o especialista e jornalista esportivo no Canal do Leanderson Lima (no Youtube), Leanderson Lima, de 41 anos, essa renovação nos jogadores convocados pelo técnico Tite para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo pode ser vista como algo natural e, até mesmo, necessário. Para ele, existem muitas opções e possibilidades que integram a seleção, o que caracteriza o futebol brasileiro.

“Você tem uma nova geração pedindo passagem. Jogadores que podem brilhar não só nesta Copa, mas na próxima. Isso é algo que me deixa muito animado. Porque temos várias opções e possibilidades e isso é muito a cara do futebol brasileiro. Continuamos fornecendo ao mundo matéria-prima de qualidade para o futebol: e essa matéria-prima chama-se o ‘jogador’”, destacou.

Ao analisar cada um dos novos nomes escolhidos para compor da Seleção Brasileira no Mundial. Leanderson ressalta os pontos positivos e negativos de cada jogador. Além disso, também relembra a ausência de Gabigol na lista do Tite.

“Apesar de ser a sua primeira Copa, Weverton tem muita experiência. Ele foi goleiro titular da seleção olímpica campeã em 2016. Alex Sandro e Alex Telles são bons laterais, mas não vejo nada de excepcional no futebol deles. Bremer e Éder Militão, considero que são ótimos zagueiros e, certamente, tem absolutamente tudo para jogar pelo menos mais uma Copa do Mundo. Apesar de ser sua primeira Copa do Mundo, Everton Ribeiro é de longe um dos jogadores mais experientes do elenco. Acostuma a grandes jogos, um atleta de mentalidade vencedora, tenho certeza que vai ser muito útil ao Tite. Certamente não vai ser titular, mas quando entrar dará muita mobilidade e opções para o ataque. Em jogos mais difíceis pode ser fundamental.”. explicou.

Complementou ainda: “Fabinho e Bruno Guimarães são volantes de qualidade. Lucas Paquetá é titular e caiu como uma luva neste último ciclo. No ataque estão nossas melhores opções. Se na última Copa muita gente falava que ‘a safra não era boa’, agora temos é excesso de atacantes com Pedro, Antony, Gabriel Martinelli, Raphinha, Richarlison, Rodrygo e Vinícius Júnior. Prevejo um futuro Rodrygo e Vini Jr., não os vejo tão maduros para a Copa de 2022, mas será uma experiência que vai fazer com que eles criem ‘casca’. Vejo Pedro mais pronto até para ser titular se preciso for. Mas ainda assim eu teria optado pela experiência do Gabigol em detrimento do Gabriel Martinelli”.

Conheça os jogadores “novatos”:

Weverton (goleiro)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O goleiro Weverton, do Palmeiras, é o primeiro acreano convocado para disputar a Copa do Mundo e se tornou o 20º atleta palmeirense a representar a Amarelinha em um Mundial. Rosto já reconhecido por estar em praticamente todas convocações nesse ciclo da Copa do Mundo, o goleiro Weverton conquistou o bicampeonato brasileiro com Palmeiras nesta temporada.

O goleiro defende o Alviverde desde 2018 e, em cinco temporadas, foi bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), campeão da Recopa Sul-Americana (2022), campeão da Copa do Brasil (2020), bicampeão Paulista (2020 e 2022), além de conquistar os títulos do Brasileirão (2018 e 2022).

Antes de chegar no Palmeiras, o goleiro foi destaque na conquista do ouro olímpico inédito com a seleção brasileira em 2016 e foi decisivo com a defesa de pênalti na decisão contra a Alemanha. Pelo Athletico, Weverton também foi campeão paranaense em 2016.

Alex Sandro (lateral)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Revelado pelo Athletico-PR, o lateral-esquerdo Alex Sandro se destacou após o título da Libertadores de 2011, vestindo a camisa do Santos, chamou a atenção de clubes estrangeiros e atualmente defende a Juventus, da Itália. Com a seleção brasileira, conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres em 2012 e o título da Copa América de 2019, disputada no Brasil.

Alex Telles (lateral)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Atualmente no Sevilla, da Espanha, o jogador iniciou a carreira no Juventude e ainda defendeu o Grêmio antes de ir atuar na Europa. Revelado como profissional em 2011, Alex Telles ainda passou pelo Grêmio, em 2013, antes de se transferir para o futebol europeu, em 2014, para atuar pelo Galatasaray, da Tuquia. No Velho Continente, ainda passou por Inter de Milão e Porto.

Desde que chegou ao Sevilla, o lateral disputou 18 partidas – 10 como titular -, ainda não anotou gols, mas contribuiu com duas assistências. Sua primeira convocação para o Brasil aconteceu em 2019, quando ainda estava no futebol português.

Bremer (zagueiro)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Natural de Itapitanga, na Bahia, Bremer começou a carreira no Desportivo Brasil. Em 2016 foi emprestado para o São Paulo, mas teve poucas oportunidades no time sub-20. As primeiras oportunidades entre os profissionais apareceram quando passou a vestir a camisa do Atlético-MG, clube pelo qual debutou no cenário profissional em 2017. A passagem pelo Galo foi curta. Depois de 33 partidas disputadas em menos de um ano, foi vendido para o Torino, da Itália, por cerca de R$ 24 milhões.

O jogador ficou por quatro temporadas e em 2021/22 foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Italiano. Até que, em julho deste ano, Bremer foi anunciado como reforço da Juventus.

Éder Militão (zagueiro)

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Éder Gabriel Militão começou a carreira no São Paulo, atuando nas categorias de base e no profissional. Depois, foi negociado para o Porto e atualmente defende o Real Madrid.

Desde a base, é presença constante em convocações da Seleção Brasileira, e não foi diferente com Tite, quando estreou na equipe principal em setembro de 2018. Com Tite, Militão foi campeão da Copa América 2019 e vice do torneio continental em 2021.

Bruno Guimarães (meio-campista)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Jogador do Newcastle, da Inglaterra, Bruno Guimarães tem três Copinhas no currículo, todas pelo Audax-SP: 2015, 16 e 17. A estreia na principal competição de base do país ocorreu no Prudentão. Dois anos depois de jogar no Prudentão, o meia foi para o Athletico.

Éverton Ribeiro (meio-campista)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Everton Ribeiro é um dos poucos jogadores convocados pela seleção brasileira para a Copa do Mundo 2022 que atua no Brasil. Atualmente defendendo o Flamengo, eleito o Melhor Jogador do Campeonato Brasileiro, vencendo o Prêmio Craque do Brasileirão, por dois anos consecutivos, 2013 e 2014.

Foi o autor do gol mais bonito do Brasileirão em 2018 e 2020, além de ser eleito o craque da galera do Brasileirão 2019.

Fabinho (meio-campista)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O meio-campista do Liverpool e da Seleção Brasileira começou sua carreira de jogador de futebol nas divisões de base do Paulínia, clube da cidade da Região Metropolitana de Campinas.

Em sua temporada de estreia no Liverpool, ele venceu a Liga dos Campeões da UEFA (Champions League) 2018-19. Ele ganhou a Supercopa da UEFA em 2019 e também desempenhou um papel fundamental na conquista do Liverpool da Premier League de 2019-20, o primeiro título do Campeonato Inglês do clube em 30 anos. Pelo clube inglês, Fabinho também foi campeão da Copa da Liga Inglesa de 2021-22, da Copa da Inglaterra de 2021-22 e da Supercopa da Inglaterra de 2022. Em agosto de 2021, Fabinho renovou com o clube inglês até 2026.

Lucas Paquetá (meio-campista)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Lucas Paquetá começou a jogar bola aos 8 anos nas categorias de base do Flamengo. Em 2016, foi titular e camisa 11 na Copa São Paulo de Futebol Jr. Na ocasião, o Flamengo foi campeão, vencendo o Corinthians nos pênaltis. Um dos destaques do campeonato, Lucas Paquetá foi promovido para o time principal do Rubro-Negro.

Em 2018, Paquetá, à época no Flamengo, esteve na lista de suplentes de Tite, mas não foi ao Mundial da Rússia. Lucas Paquetá disputou 35 jogos com a camisa da Seleção Brasileira, sendo 25 como titular, e marcou sete gols. O jogador de 25 anos esteve no elenco que conquistou a Copa América de 2019, disputada no Brasil.

Pedro (atacante)

Foto: Ricardo Nogueira/CBF

Pedro, do Flamengo, é o atacante da seleção mais goleador no ano. De início, o jogador chegou ao Fluminense em 2014 para integrar as categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base, Pedro sagrou-se campeão brasileiro Sub-20 em 2015. Nesse mesmo ano havia sido campeão e artilheiro do Torneio de Terborg, realizado na Holanda, e campeão da Spax Cup, realizada na Alemanha.

Em 2016 foi o principal artilheiro das categorias de base do Brasil, ao marcar 32 gols. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com a Fiorentina, dependendo da realização de exames para a concretização do negócio. No dia 15 de janeiro, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina

Antony (atacante)

Foto: Ricardo Nogueira/CBF

O atacante do Manchester United, Antony é são-paulino desde criança e foi aprovado já aos 12 anos em uma avaliação no clube, aos 15, foi alojado no CFA de Cotia para iniciar sua trajetória na base.

São Paulo não abriu mão e promoveu Antony ao elenco profissional do clube em 2018, estreando contra o Grêmio no Morumbi pelo Brasileirão. O atleta foi um dos responsáveis por levar o São Paulo à final do Campeonato Paulista após 16 anos.

Em 2020, o Manchester United da Inglaterra anunciou oficialmente a contratação de Antony, com contrato de cinco anos e por quase 100 milhões de euros, já em 2021, com apenas 21 anos, o jogador foi escalado pela primeira vez para jogar pela seleção brasileira.

Gabriel Martinelli (atacante)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Uma das surpresas da convocação do Brasil para a Copa do Mundo, o atacante Gabriel Martinelli é o atual camisa 11 do Arsenal. O jogador começou a carreira na equipe de futsal do Corinthians , aos seis anos de idade. Aos 10, migrou para a base do futebol de campo. Marcou 73 gols em 139 jogos pelo alvinegro da capital paulista.

Em março deste ano, Martinelli foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal para as partidas contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2022.

Raphinha (atacante)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Revelado pelo Avaí, o atacante passou a ser figurinha carimbada nos jogos do Brasil e ganhou moral para a Copa do Mundo de 2022. Nos 11 jogos disputados com a camisa canarinho até aqui, o meia-atacante do Barcelona participou diretamente de nove gols: foram quatro assistências e um total de cinco tentos marcados.

No último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, Raphinha foi o grande destaque da goleada por 5 a 1 sobre a Tunísia — anotando dois gols e dando uma assistência. Revelado pelo Avaí, o atacante passou a ser figurinha carimbada nos jogos do Brasil e ganhou moral para a Copa do Mundo de 2022

Richarlison (atacante)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante do clube de futebol inglês Tottenham foi titular em três dos últimos quatro jogos da Seleção antes do Mundial, marcando quatro gols nas vitórias sobre Coreia do Sul, Gana e Tunísia.

O jogador começou a sua trajetória no futebol na base do Real Noroeste, em 2013. Em dezembro de 2014 foi contratado pelo América-MG para o time sub-20 e em julho de 2015 teve a primeira oportunidade no time profissional. Em poucos meses conseguiu destaque na equipe principal e chamou atenção do Tricolor Carioca.

Depois de passar pelo Fluminense, chamou atenção do futebol europeu e foi contratado pelo Watford, da Inglaterra. Após passagem arrasadora pelo clube, foi transferido no primeiro ano de Premier League para o Everton.

Em 2019, foi convocado para a Copa América e foi decisivo na final, o que resultou na conquista do título. O jogador levou o Brasil a conquistar o ouro olímpico nas Olimpíadas de Tóquio, em uma partida contra a Espanha na final. Em 2022, foi contratado pelo Tottenham por um valor que pode chegar até a R$ 380 milhões.

Rodrygo (atacante)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O jogador do Real Madrid, Rodrygo, tem cerca de 120 jogos pelo clube, considerado o mais vencedor do mundo. Aos 11 anos de idade, o atacante assinou contrato com o Santos e rapidamente tornou-se o principal destaque das categorias de base. Com sete convocações desde 2019 e sete partidas com a amarelinha, Rodrygo tem histórico de render bem em jogos decisivos.

No dia 15 de junho de 2018, Rodrygo foi contratado pelo Real Madrid por 45 milhões de euros (193 milhões de reais, na cotação da ocasião

Vinícius Júnior (atacante)

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Destaque pela velocidade, drible e chute de longa distância, com 10 anos, Vinícius Júnior foi federado pelo Flamengo e seguiu desenvolvendo as suas habilidades. Assim, aos 15 anos, integrou o time campeão da Copa Votorantim (Copa Brasil de Futebol Infantil).

Vini Júnior passou a ser cobiçado por times europeus e, assim que completou 16 anos, o Flamengo assinou com ele um contrato. Por causa de sua grande performance, em 2018, o jogador foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros. A transferência, até hoje, é a maior da história do time Rubro-Negro e a segunda maior do futebol brasileiro, perdendo apenas para Neymar.

No Real Madrid, até o momento, atuou em 189 partidas, entre Liga dos Campeões, La Liga, Supercopa Espanhola, Supercopa UEFA, Mundial dos Clubes, Copa Audi, Copa dos Campeões Internacionais e Champions League, campeonato em que o jogador marcou o gol que deu o 14º título da competição ao clube europeu.

