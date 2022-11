Dupla dispara contra carro no bairro Crespo, em Manaus, e um homem morre

Manaus (AM) – Um carro modelo Chevrolet Prisma, de cor prata, foi crivado de tiros na tarde desta sexta-feira (18), por volta das 14h, na rua Tamanducaia com rua Neves, no bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. Duas pessoas foram baleadas e uma delas, um homem identificado como Carlos Henrique dos Santos, conhecido como “Balinha”, de 32 anos, morreu.

De acordo com testemunhas, Balinha estava no banco do passageiro do carro, que era conduzido por um assistente de atendimento identificado como Flávio S. C, de 33 anos. Eles foram surpreendidos pela chegada de dois indivíduos em uma motocicleta.

O carro foi interceptado pela dupla, que efetuou vários disparos contra os ocupantes, principalmente na direção do passageiro. Em seguida, os criminosos fugiram sem serem identificados.

Balinha foi socorrido pelos próprios familiares e encaminhado inicialmente para uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, na avenida Silves, naquele mesmo bairro. No entanto, ele foi transferido ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) da Zona Sul de Manaus, onde não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já Flávio foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde deu entrada no setor de emergência. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O carro foi periciado por agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e a Polícia Militar isolou a área onde ocorreu o crime.

Há informações preliminares de que “Balinha” seria o alvo do ataque criminoso por um suposto envolvimento com facções criminosas. Essa hipótese ainda será averiguada pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

