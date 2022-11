Jovem é perseguido e morto com 12 tiros em possível acerto de contas no Tarumã

De acordo com a perícia criminal, cinco tiros atingiram a cabeça e outros sete espalhados pelo corpo

Manaus (AM) – 12. Esse foi o número de tiros que tirou a vida de Lucas Castro Oliveira, de 20 anos. Ele foi assassinado a tiros no início da madrugada desta quinta-feira (17), na rua Vitória-Régia, na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital amazonense.

Conforme as informações repassadas pelo capitão Abel Cid, da Polícia Militar, moradores relataram que, por volta de meia-noite, ocupantes de um carro, de placa e modelo não identificados, se aproximaram de Lucas, o perseguiram e depois efetuaram os disparos. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a perícia criminal, a vítima foi atingida com 12 tiros de pistola pelo corpo, sendo cinco na cabeça e outros sete espalhados pelo corpo.

De acordo com os familiares, Lucas tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Diante disto a polícia não descarta que a motivação do crime seja por um acerto de contas. A investigação fica a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

O corpo de Lucas foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

