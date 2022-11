Casal é assassinado a tiros dentro do próprio carro no bairro Jorge Teixeira

De acordo com policiais, o crime tem relação com o tráfico de drogas

Manaus (AM) – Um casal foi assassinado a tiros, dentro do próprio veículo, na rua das Camélias, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Osmarina Rosa Costa e Rodrigo da Cunha Oliveira estavam em um carro modelo Toro, de cor branca, e foi vítima de uma emboscada, de acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O duplo homicídio aconteceu nesta quarta-feira (16) e, segundo policiais, tem relação com o tráfico de drogas.

Imagem: Reprodução

De acordo com relatos de testemunhas, os criminosos chegaram em um veículo modelo Kombi e efetuaram os disparos contra as vítimas. Osmarina, de idade não informada, estava em um salão de beleza e havia acabado de deixar o estabelecimento quando foi surpreendida pelos criminosos. A mulher foi executada com quatro tiros na cabeça. Ela usava tornozeleira eletrônica.

Rodrigo, de idade também não revelada, havia ido buscar a esposa no salão de beleza. Ele foi atingido com um tiro na cabeça. O carro das vítimas colidiu com um outro veículo no momento do crime.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

