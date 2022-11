Manaus sedia a segunda edição do Fórum Global da Nova Economia Mundial

Inicia no dia 23 de novembro o Fórum Global da Nova Economia Mundial, em Manaus (AM). O evento, que termina dia 25, vai reunir cerca de 30 países, entre autoridades, embaixadores, representantes de ministérios, de bancos e fundos de investimentos, do setor privado, presidentes de Câmaras de Comércio e Associações Empresariais, de entidades ligadas a áreas como educação, justiça e meio ambiente, que vão debater as bases de nova economia mundial pós-Covid-19. A organização é do chairman e jornalista, Victor Borges.

Os debates vão gerar em torno de temas que contemplam desde a economia verde até a agenda do mercado financeiro passando por segurança alimentar e proteção dos povos tradicionais. ESG, Sustentabilidade, Economia Verde, Energias Renováveis, Segurança Alimentar, Produção de Alimentos, Produção de Vacinas, Agenda do Mercado Financeiro, entre outros temas serão debatidos durante os três dias do evento, com programação durante a manhã, das 9 às 12h, e a tarde, das 14 às 18h, com transmissão exclusivamente online.

Na abertura o padre Júlio Lancellotti falará sobre a necessidade de cooperação internacional para as pessoas que moram nas ruas e o crescimento do número dessa população durante a pandemia.

O Fórum Global da Nova Economia Mundial também vai comemorar o aniversário de 30 anos da ECO92, que aconteceu no Rio de Janeiro, com a participação do Secretário-geral da ECO92, Paulo Protásio, que participará de uma mesa redonda, na abertura, dia 23.

Segundo Victor Borges, organizador do evento, a ideia de debater as bases da nova economia mundial em Manaus partiu da possibilidade de dar mais destaque para a Amazônia nas discussões em torno dos melhores caminhos e das melhores soluções para o futuro do planeta.

“Teremos a possibilidade de os indígenas falarem na abertura de cúpula, junto com os embaixadores, sobre a sua situação, a segurança que a floresta e os povos da floresta precisam ter para tocar as suas vidas e também o mercado de carbono, os empresários que estão investindo na região, e que podem vir de outras partes do mundo para investir. Vamos discutir os rumos da nossa humanidade, da segurança alimentar, as pessoas que passam fome, os jovens que estão desempregados, a força da floresta como produção de geração de riquezas, a situação das mulheres. Vamos trazer o mundo para discutir a questão da sustentabilidade e do meio ambiente”, afirma Victor Borges.

Para Victor Borges, o fórum também tem como meta mostrar o que os países e as empresas estão fazendo para tornar o mundo mais sustentável e o comprometimento com a diversidade cultural, com os refugiados e com a garantia de acesso à geração de riquezas e oportunidades de crescimento para todos.

“O Brasil tem um papel fundamental nessa agenda pós pandemia e de sustentabilidade. Junto com os países convidados trataremos das bases da nova economia mundial, que surge após a Covid-19″. destacou Borges

Entre os participantes convidados estão: Davi Bargueno, conselheiro adjunto de Meio Ambiente dos Estados Unidos, Maurício Cellini, primeiro secretário da União Europeia, Gustavo Mendes, gerente geral da Anvisa, Alexandre Kellner, responsável pelo Museu Histórico Nacional, Carlos Vestalegui, Embaixador do Equador, Stephan Scholz, Embaixador da Áustria, Muhammed Ahamed , Embaixador Nigéria, Martin Mbeng, Embaixador de Camarões, Ananda Prakash, Primeiro Secretário da Índia, Tales de Castro, Cônsul de Malta, Housini Garib, Embaixador do Irã, Álvaro Duque, Ministro Conselheiro da Espanha, Norman Lizano, Embaixador da Costa Rica, Leonardo Quinteiro, Conselheiro da Colômbia, Sumit Dasanayke, Embaixador Sri Lanka, e Zeliko Vukosav, Embaixador da Croácia.

Outros convidados são: Gisele Lins, Consulesa da Suéci, Vusi Mavimbela, Embaixador da África do Sul, Bolat Nussupov, Embaixador do Cazaquistão, Marcos Vinicius Freitas, Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Paula Redondo, Diretora da Bolsa de Valores de Luxemburgo, Victor Veiga, Ministro da Educação, Marcos Pontes, Senador eleito, Gabriela Mansur, Promotora de Justiça (liderança combate à violência às mulheres), Paulo Protasio, Secretário Geral da Eco Rio 92, Paulo Marubo, presidente da União dos Povos indígenas do Vale do Javari, Carlos Martins, ex Secretário Nacional de Meio Ambiente de Portugal, General Rego Barros, ex porta-voz da presidência da República, Rafael Zavala, representante da FAO, Rui Mucaje, presidente da Câmara de Comércio África, e Charles Tang, presidente da Câmara de Comércio da China, entre outros.

As informações sobre o Fórum Global da Nova Economia Mundial, programação completa e palestrantes podem ser acessadas no site www.gneforum.org. Os interessados em participar do evento deverão fazer contato pelo whatsapp (61) 99113-1123.

*Com informação da assessoria

