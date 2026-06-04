Sema

Feira promovida pelo Governo do Amazonas reúne mais de 70 estandes, empreendedores da floresta e programação gratuita até sexta-feira.

A 2ª edição da feira EcoAmazônia, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), foi aberta, nesta quarta-feira (3), no Centro de Convenções Vasco Vasques 2. Até a sexta-feira (5), o evento conta com programação gratuita, em atenção a Semana do Meio Ambiente.

Ao todo, a EcoAmazônia conta com mais de 30 horas de programação, com feira de bioeconomia, exposições, oficinas, painéis, palestras e atrações culturais, reunindo mais de 70 estandes para promover experiências que conectam inovação, conservação ambiental, sociobiodiversidade e desenvolvimento sustentável.

Um dos destaques é a presença de empreendedores de 13 Unidades de Conservação (UC) do Estado, com uma variedade de artesanatos, itens de decoração, cestarias, biojoias, biocosméticos e outros produtos da sociobiodiversidade das áreas protegidas.

Para o secretário de Estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, um dos pontos principais da feira é trazer produtos da sociobiodiversidade para serem comercializados direto do produtor, do artesão, do ribeirinho aqui na feira. “Essa é uma política construída ao longo desses últimos sete anos, que agora tem sido liderada pelo governador Roberto Cidade, que é priorizar a qualidade de vida de quem cuida da floresta”, destacou.

Geração de renda sustentável

Expositora da EcoAmazônia, a artesã Ivone Silva, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, reconheceu a importância do evento para dar visibilidade aos produtos da sociobiodiversidade e ao trabalho desenvolvido pelas mulheres da floresta.

“A importância de ter essa feira aqui é que hoje as mulheres da floresta são capazes de produzir a sua própria biojoia. Então a maior importância da economia na reserva é a gente preservar. Hoje nós aprendemos a preservar dentro da própria RDS, a gente tira o nosso sustento, o sustento de várias mulheres”, avaliou.

Ivone Silva, RDS Rio Negro

Ivone falou sobre a importância da parceria com os comunitários e o governo para impulsionar a bioeconomia local e ampliar a geração de renda sustentável. “O governo, as secretarias, a Fundação Amazônia Sustentável, olharam a gente lá dentro da reserva e viram a nossa importância, que a gente tinha de preservar. Porque, na verdade, nós somos os guardiões da floresta”, completou.

Entre os visitantes da EcoAmazônia, a geóloga Pâmela Ribeiro ressaltou o papel do evento na valorização dos produtores das Unidades de Conservação e na ampliação do acesso da população aos produtos da floresta. “A feira está sendo muito importante, porque a gente consegue ter mais acesso aos produtos das Unidades de Conservação, com uma facilidade que a gente não tem no dia a dia e com um preço muito acessível. Comprando esses produtos a gente consegue ajudar as comunidades”, destacou.

Pâmela Ribeiro, na Eco Amazônia

Programação

Ao longo do dia, especialistas participaram de painéis com discussões sobre gestão dos recursos hídricos e estratégias para garantir a disponibilidade de água diante dos desafios ambientais enfrentados pela região.

A programação seguiu com um painel dedicado à análise dos impactos climáticos sobre o estado e às medidas de adaptação adotadas por instituições e comunidades. Também foram realizados debates sobre turismo responsável e saneamento ambiental nas cidades amazônicas.

A 67ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Amazonas (CERH-AM), que reúne representantes de instituições públicas, setor produtivo e sociedade civil para discutir temas relacionados à gestão das águas no estado, também ocorreu no espaço da feira.

A programação completa desta quinta-feira (04/06) e sexta-feira (05/06), com todos os expositores, atrações, palestras e demais atividades da EcoAmazônia 2026, pode ser conferidas no site da Sema Amazonas ou no Instagram da secretaria: Sema Amazonas.

Sobre a EcoAmazônia

O evento ocorre nos dias 3, 4 e 5 de junho, das 10h às 20h, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques Etapa 2, localizado na avenida Pedro Teixeira, nº 167, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

A realização da EcoAmazônia é do Governo do Amazonas, por meio da Sema, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Programa Floresta em Pé, fruto de cooperação financeira entre os governos da Alemanha e do Brasil, por meio do KfW Banco de Desenvolvimento, e implementado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS).

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